Mantiene UTC índice de deserción menor al 12% mediante tutorías y seguimiento personalizado en Ramos Arizpe
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La institución reporta 3 mil 517 jóvenes inscritos y aplica seguimiento puntual a quienes enfrentan dificultades para continuar sus estudios
Con una matrícula activa de 3,517 estudiantes en el cuatrimestre mayo-agosto, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) de Ramos Arizpe, Coahuila, registra un índice de deserción menor al 12%.
La cifra se ubica por debajo de la media en otras instituciones de educación superior regional.
Marlén Medina Trejo, secretaria académica de la UTC, explicó que la baja deserción responde a una política institucional orientada a dar seguimiento personalizado a los alumnos con dificultades académicas o laborales para evitar que abandonen las aulas.
“Tratamos de retenerlo en lo que está en nuestras manos académicamente hablando (...) nuestro índice es muy bajo a diferencia de otras instituciones. Ahorita no va ni siquiera, no llega ni al 12%, es un dato muy bajo”, afirmó Medina Trejo.
La funcionaria destacó que se realizan reuniones mensuales para identificar a estudiantes en riesgo de abandono y se flexibilizan horarios o asesorías cuando el alumno requiere trabajar de forma simultánea a sus estudios académicos.
“Hacemos un canje o una negociación con los maestros para que se le dé la misma oportunidad, aunque no esté asistiendo por cuestiones laborales o por cuestiones de salud, pero que se le den oportunidades de asesoría y oportunidades de presentar exámenes”, indicó.
En cuanto a las actividades del periodo actual, la secretaria académica informó que el 50% de la matrícula se encuentra concluyendo su proceso de estadía profesional en la industria de la región sureste de Coahuila.
“Están justamente haciendo su cierre de reporte de estadía para poder ya egresar tanto de TSU como de ingeniería (...) para poderse graduar ya en próximas fechas que ya será a finales de septiembre”, precisó.
El resto de los alumnos de semestres intermedios y posgrados concluye sus evaluaciones finales con la presentación de proyectos y exámenes para reincorporarse en septiembre al siguiente cuatrimestre académico.