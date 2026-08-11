Mantiene UTC índice de deserción menor al 12% mediante tutorías y seguimiento personalizado en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Mantiene UTC índice de deserción menor al 12% mediante tutorías y seguimiento personalizado en Ramos Arizpe
    Los próximos egresados de TSU e ingeniería concluirán su proceso académico para graduarse a finales de septiembre en la UTC, de Ramos Arizpe. ARCHIVO

La institución reporta 3 mil 517 jóvenes inscritos y aplica seguimiento puntual a quienes enfrentan dificultades para continuar sus estudios

Con una matrícula activa de 3,517 estudiantes en el cuatrimestre mayo-agosto, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) de Ramos Arizpe, Coahuila, registra un índice de deserción menor al 12%.

La cifra se ubica por debajo de la media en otras instituciones de educación superior regional.

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Marlén Medina Trejo, secretaria académica de la UTC, explicó que la baja deserción responde a una política institucional orientada a dar seguimiento personalizado a los alumnos con dificultades académicas o laborales para evitar que abandonen las aulas.

“Tratamos de retenerlo en lo que está en nuestras manos académicamente hablando (...) nuestro índice es muy bajo a diferencia de otras instituciones. Ahorita no va ni siquiera, no llega ni al 12%, es un dato muy bajo”, afirmó Medina Trejo.

La funcionaria destacó que se realizan reuniones mensuales para identificar a estudiantes en riesgo de abandono y se flexibilizan horarios o asesorías cuando el alumno requiere trabajar de forma simultánea a sus estudios académicos.

“Hacemos un canje o una negociación con los maestros para que se le dé la misma oportunidad, aunque no esté asistiendo por cuestiones laborales o por cuestiones de salud, pero que se le den oportunidades de asesoría y oportunidades de presentar exámenes”, indicó.

En cuanto a las actividades del periodo actual, la secretaria académica informó que el 50% de la matrícula se encuentra concluyendo su proceso de estadía profesional en la industria de la región sureste de Coahuila.

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“Están justamente haciendo su cierre de reporte de estadía para poder ya egresar tanto de TSU como de ingeniería (...) para poderse graduar ya en próximas fechas que ya será a finales de septiembre”, precisó.

El resto de los alumnos de semestres intermedios y posgrados concluye sus evaluaciones finales con la presentación de proyectos y exámenes para reincorporarse en septiembre al siguiente cuatrimestre académico.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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