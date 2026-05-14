Mantienen bajo investigación a madre tras accidente ferroviario en Saltillo
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La Fiscalía analiza judicializar el caso por presunta omisión de cuidados; Pronnif mantiene seguimiento de las otras dos menores
La mujer involucrada en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 13 de mayo al norte de Saltillo, donde murió una niña de 3 años, continúa bajo investigación y a disposición de la Fiscalía General del Estado.
El caso se registró cuando Joseline “N” acudió a una escuela primaria ubicada entre Vito Alessio Robles y prolongación Martínez Enríquez para recoger a su hija de 11 años.
De acuerdo con las versiones integradas en la investigación, la mujer intentó cruzar las vías sin percatarse de la cercanía del tren. Durante la maniobra, la carreola donde trasladaba a la menor quedó atorada y la niña salió proyectada.
La menor fue trasladada por un automovilista a la Clínica 2 del IMSS, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tras el accidente, autoridades procedieron con la detención de la madre para iniciar las investigaciones correspondientes.
Aunque el caso continúa en integración, autoridades estatales señalaron que existe la posibilidad de judicializarlo por una presunta omisión de cuidados. No obstante, también indicaron que los hechos podrían ser considerados a título de culpa, por lo que no existirían elementos para que la mujer enfrente prisión.
Fuentes cercanas al caso señalaron además que Joseline “N”, refugiada en México y originaria de Guatemala, contaría con asesoría legal para atender su situación jurídica mediante mecanismos de reparación.
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la mujer ha recibido atención psicológica y acompañamiento emocional mientras avanza el proceso.
“Es un tema que no tenemos todos los elementos y sí podemos decir que la Fiscalía tenía que actuar conforme dice la ley, pero es un tema que emocionalmente pesa bastante”, declaró.
Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que las hijas de 11 y 1 año permanecerán bajo seguimiento del organismo. La menor más pequeña, quien resultó lesionada en el accidente, ha mostrado mejoría tras permanecer internada.
La dependencia también confirmó que ya logró contactar a familiares en Guatemala que brindarán apoyo a las menores.