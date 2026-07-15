Mantienen clausura de bar Excalibur tras operativo en el Centro Histórico de Saltillo

Roberto Rojas, director del Distrito Centro en Saltillo, explicó la coordinación del despliegue: “Coordinamos el operativo con diferentes áreas, pero los montos los desconozco porque hubo una clausura, una suspensión de actividades y una multa por ruido”.

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó un operativo de revisión en ocho bares y cantinas de la Zona Centro entre la noche del sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de julio de 2026, resultando en la clausura total del establecimiento Excalibur por diversas irregularidades físicas y administrativas.

El funcionario detalló que en las supervisiones conjuntas participó personal de “Protección Civil, Desarrollo Urbano y Justicia Cívica, los que estuvieron involucrados” para dictaminar el estatus legal y operativo de cada uno de los centros nocturnos visitados en el primer cuadro de la ciudad.

Respecto a la situación jurídica del inmueble clausurado el fin de semana, Rojas precisó: “Excalibur ahorita debería haber podido estar cerrado porque se clausuró el bar desde el sábado, entonces Excalibur iba a estar cerrado el sábado”.

Personal de Protección Civil y Desarrollo Urbano detectó que el bar Excalibur operaba con extintores caducados, sin póliza de responsabilidad civil, sin dictámenes de seguridad vigentes, sin licencia de funcionamiento ni uso de suelo, sumado a reportes por exceso de ruido.

Por su parte, los siete establecimientos restantes inspeccionados (La Pre, Billar Eight Ball, Albaricci, Local, Lux, El Rincón del Bombón y La Movida) únicamente recibieron apercibimientos y notificaciones formales para corregir omisiones menores a la brevedad.

A pesar de los sellos colocados y la suspensión oficial, el bar medieval Excalibur anunció en sus redes sociales un evento especial con la participación de dos grupos musicales programado para este próximo viernes 17 de julio.

Ante esto, Rojas advirtió sobre las consecuencias administrativas aplicables a los comercios reincidentes de la zona, señalando que “cuando hay reincidencia se puede hacer que sea definitiva cuando se reincide”.

Tras el operativo, vecinos del Centro Histórico solicitaron formalmente a las autoridades municipales mantener estas inspecciones de forma permanente, con la finalidad de garantizar la tranquilidad, el orden y la seguridad de los habitantes del sector.