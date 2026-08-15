María de los Ángeles Zúñiga es coronada Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026

El evento contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, quienes destacaron la importancia de generar espacios de convivencia, atención y desarrollo para las personas adultas mayores.

María de los Ángeles Zúñiga Escobedo fue elegida como Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026, durante una ceremonia en la que se reconoció la trayectoria y aportación de este sector de la población.

Durante su intervención, Díaz González resaltó que el DIF Saltillo mantiene una atención cercana y humana mediante diferentes programas dirigidos a este sector, entre ellos el Centro Intergeneracional, el Centro Recreativo de los Grandes, las Jornadas con Amor en los asilos y los Juegos Municipales Deportivos y Culturales.

A estas acciones se suman los programas de Apoyos Económicos y Amor en Movimiento, enfocados en fortalecer la calidad de vida y participación de las personas adultas mayores en la comunidad.

El alcalde señaló que las personas adultas mayores representan una parte fundamental de la identidad de Saltillo, al aportar experiencia, conocimientos e historias que forman parte de la construcción de la ciudad.

Por su parte, Luly López Naranjo reconoció el trabajo realizado por las participantes y aseguró que desde el DIF Municipal continuarán impulsando acciones para ampliar los espacios destinados a la convivencia, aprendizaje y recreación.

En representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, Ivonne Espinoza Torres, coordinadora de Programas Sociales del organismo estatal, refrendó la disposición de mantener la coordinación con el municipio para fortalecer los programas dirigidos a las personas adultas mayores.