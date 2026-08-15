María de los Ángeles Zúñiga es coronada Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026

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    María de los Ángeles Zúñiga es coronada Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026
    María de los Ángeles Zúñiga Escobedo recibió la corona como Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026. CORTESÍA

Autoridades municipales destacaron los programas del DIF Saltillo dirigidos a las personas adultas mayores

María de los Ángeles Zúñiga Escobedo fue elegida como Reina Saltillo de las Personas Adultas Mayores 2026, durante una ceremonia en la que se reconoció la trayectoria y aportación de este sector de la población.

El evento contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, quienes destacaron la importancia de generar espacios de convivencia, atención y desarrollo para las personas adultas mayores.

$!La ceremonia reunió a autoridades municipales, representantes del DIF y familiares de las participantes.
La ceremonia reunió a autoridades municipales, representantes del DIF y familiares de las participantes. CORTESÍA
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$!El alcalde Javier Díaz González destacó el valor y la experiencia de las personas adultas mayores de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González destacó el valor y la experiencia de las personas adultas mayores de Saltillo. CORTESÍA

Durante su intervención, Díaz González resaltó que el DIF Saltillo mantiene una atención cercana y humana mediante diferentes programas dirigidos a este sector, entre ellos el Centro Intergeneracional, el Centro Recreativo de los Grandes, las Jornadas con Amor en los asilos y los Juegos Municipales Deportivos y Culturales.

A estas acciones se suman los programas de Apoyos Económicos y Amor en Movimiento, enfocados en fortalecer la calidad de vida y participación de las personas adultas mayores en la comunidad.

El alcalde señaló que las personas adultas mayores representan una parte fundamental de la identidad de Saltillo, al aportar experiencia, conocimientos e historias que forman parte de la construcción de la ciudad.

Por su parte, Luly López Naranjo reconoció el trabajo realizado por las participantes y aseguró que desde el DIF Municipal continuarán impulsando acciones para ampliar los espacios destinados a la convivencia, aprendizaje y recreación.

En representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, Ivonne Espinoza Torres, coordinadora de Programas Sociales del organismo estatal, refrendó la disposición de mantener la coordinación con el municipio para fortalecer los programas dirigidos a las personas adultas mayores.

$!El DIF Saltillo destacó acciones para promover la convivencia y calidad de vida de las personas adultas mayores.
El DIF Saltillo destacó acciones para promover la convivencia y calidad de vida de las personas adultas mayores. CORTESÍA

La elección de la nueva reina se realizó mediante un sorteo entre las ocho candidatas participantes. De esta manera, María de los Ángeles Zúñiga Escobedo asumió la distinción que durante 2025 correspondió a María del Consuelo de la Cruz Rodríguez.

Al acto también acudieron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social del Municipio; representantes de organizaciones e instituciones que trabajan con personas adultas mayores, además de familiares y amigos de las participantes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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