¡Tome precauciones! Cierran Francisco Coss este sábado por trabajos viales en Saltillo

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    ¡Tome precauciones! Cierran Francisco Coss este sábado por trabajos viales en Saltillo

Trabajos de mantenimiento mantienen cerrado un tramo de Francisco Coss entre Nazario Ortiz Garza y Dionisio García Fuentes

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza este sábado trabajos de mantenimiento sobre el bulevar Francisco Coss, por lo que un tramo de esta vialidad permanece cerrado a la circulación durante varias horas.

Las labores corresponden a la aplicación de riego de sello, procedimiento destinado a mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil del pavimento en una de las vialidades importantes de la ciudad.

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El cierre se mantiene desde las 9:00 hasta las 18:00 horas de este sábado 15 de agosto, en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Dionisio García Fuentes.

$!El riego de sello busca mejorar las condiciones del pavimento en Francisco Coss.
El riego de sello busca mejorar las condiciones del pavimento en Francisco Coss. CORTESÍA

Ante esta situación, las autoridades municipales solicitaron a los automovilistas extremar precauciones, considerar mayor tiempo para sus recorridos y evitar la zona mientras continúan los trabajos, con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad y prevenir incidentes.

Como alternativas de circulación se encuentran los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Jesús Valdez Sánchez, además de la avenida Presidente Cárdenas, que permitirán a los conductores rodear el área intervenida.

El Ayuntamiento pidió a quienes transiten por el sector respetar los señalamientos y las indicaciones del personal encargado de controlar la circulación, además de conducir con precaución para mantener un desplazamiento seguro y ordenado durante el desarrollo de las obras.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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