¡Tome precauciones! Cierran Francisco Coss este sábado por trabajos viales en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza este sábado trabajos de mantenimiento sobre el bulevar Francisco Coss, por lo que un tramo de esta vialidad permanece cerrado a la circulación durante varias horas. Las labores corresponden a la aplicación de riego de sello, procedimiento destinado a mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil del pavimento en una de las vialidades importantes de la ciudad.

El cierre se mantiene desde las 9:00 hasta las 18:00 horas de este sábado 15 de agosto, en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Dionisio García Fuentes.

Ante esta situación, las autoridades municipales solicitaron a los automovilistas extremar precauciones, considerar mayor tiempo para sus recorridos y evitar la zona mientras continúan los trabajos, con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad y prevenir incidentes. Como alternativas de circulación se encuentran los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Jesús Valdez Sánchez, además de la avenida Presidente Cárdenas, que permitirán a los conductores rodear el área intervenida. El Ayuntamiento pidió a quienes transiten por el sector respetar los señalamientos y las indicaciones del personal encargado de controlar la circulación, además de conducir con precaución para mantener un desplazamiento seguro y ordenado durante el desarrollo de las obras.