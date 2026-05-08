Mario Nava, deportista orgullo de la Universidad Autónoma de Coahuila

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Saltillo
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    Mario Nava, deportista orgullo de la Universidad Autónoma de Coahuila
    Mario Nava conquistó el primer lugar individual varonil en los Campeonatos Universitarios ANUIES 2026. CORTESÍA

Estudiante representará a México en el Mundial de España tras destacar en torneos internacionales

Con apenas 24 años, Mario Alberto Nava Morales se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la gimnasia aeróbica universitaria en México. El estudiante de segundo semestre de la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), conquistó recientemente el primer lugar en la modalidad individual varonil durante los Campeonatos Universitarios ANUIES 2026.

El logro fue obtenido en la competencia celebrada del 28 al 30 de abril en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, donde el joven deportista volvió a confirmar su nivel competitivo tras una trayectoria marcada por títulos nacionales e importantes participaciones internacionales.

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Mario inició en la gimnasia aeróbica a los cinco años, motivado por sus padres, quienes le inculcaron la importancia de combinar la formación académica con actividades extracurriculares. Desde entonces, el deporte se convirtió en parte esencial de su vida.

Como parte de su preparación rumbo a nuevos retos internacionales, recientemente participó en un campamento de entrenamiento en Francia junto a especialistas y entrenadores de talla mundial. Además, este año compitió en las Copas del Mundo de Portugal y Tokio, donde logró posicionarse entre los mejores exponentes del circuito internacional.

Gracias a su desempeño en competencias nacionales, Nava Morales obtuvo el primer lugar en el selectivo nacional y aseguró su lugar en la Selección Mexicana de Gimnasia Aeróbica que participará en el Campeonato Mundial de España 2026, programado para celebrarse en septiembre en Pamplona.

$!El atleta de la UAdeC representará a México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica en España.
El atleta de la UAdeC representará a México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica en España. CORTESÍA

El atleta universitario destacó que el respaldo de su entrenadora Martha Rodríguez, así como el apoyo de su familia, la Conade y la UAdeC, han sido fundamentales para continuar con su preparación deportiva y cubrir gastos de competencias y campamentos internacionales.

“Es algo que he hecho toda mi vida. Mis papás me inculcaron estudiar y realizar actividades extracurriculares; para mí fue el deporte. La disciplina, la constancia y la perseverancia son clave para cumplir en ambos ámbitos”, expresó.

A lo largo de su carrera, Mario Nava ha acumulado múltiples medallas y reconocimientos en campeonatos nacionales, panamericanos y copas del mundo celebradas en países como Japón, Portugal, Francia, Colombia, Rumania, Bulgaria, Italia y Corea del Sur.

$!Nava Morales obtuvo el primer lugar en el selectivo nacional y aseguró su lugar en la Selección Mexicana de Gimnasia Aeróbica.
Nava Morales obtuvo el primer lugar en el selectivo nacional y aseguró su lugar en la Selección Mexicana de Gimnasia Aeróbica. CORTESÍA

Entre sus resultados más destacados sobresalen títulos nacionales universitarios, campeonatos panamericanos y participaciones en competencias organizadas por la Federación Internacional de Gimnasia, consolidándose como uno de los atletas mexicanos con mayor proyección en esta disciplina.

Además de sus triunfos deportivos, el estudiante de la UAdeC hizo un llamado a las y los universitarios para involucrarse en actividades culturales, deportivas o académicas que contribuyan a su desarrollo integral y fortalecimiento personal.

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