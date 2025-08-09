Más caras casas al norte de Saltillo que en Cumbres Monterrey

Propiedades de tamaño y amenidades similares, son más caras en Saltillo que en el sector Cumbres de Monterrey, de acuerdo con portales y agentes inmobiliarios.

Cumbres Elite Premier, un fraccionamiento con vista al Cerro de las Mitras, ofrece propiedades de 144 metros cuadrados de terreno, 310 metros cuadrados de construcción, 4 recámaras, comedor, sala, 5 baños y medio, terraza y cochera para 2 automóviles.

Por 5.1 millones de pesos, además el fraccionamiento con un salón común para eventos y áreas verdes.

En contraparte, en Saltillo se encuentran propiedades en 6.25 millones de pesos con 209 metros cuadrados de construcción, 299 de terreno, 3 recámaras, área social, 3 baños completos, placas de mármol y 4 paneles solares.

El fraccionamiento Monte Sabino, ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, ofrece en su página web amenidades como espacios abiertos con 150 especies diferentes de árboles.

MISMA EMPRESA, PRECIOS Y CASAS SIMILARES

Empresas como GP Vivienda, maneja precios muy similares para casas de las mismas características, tanto en Saltillo como en Monterrey.