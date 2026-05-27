Saltillo: entregan reconocimiento CEEP-ITS 2025, GM y BorgWarner entre los galardonados

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    Saltillo: entregan reconocimiento CEEP-ITS 2025, GM y BorgWarner entre los galardonados
    Hubo representantes de las empresas Questum, General Motors, Roceel, SANHUA y ZERMEX; también de John Deere, MLA&S de México y Yanfeng Trim Operations. CORTESÍA

El Instituto Tecnológico de Saltillo reconoció el ‘Compromiso con la Educación Profesional’ de las empresas industriales de la región sureste de Coahuila

El Instituto Tecnológico de Saltillo realizó la segunda edición de la entrega de reconocimientos “Compromiso con la Educación Profesional” CEEP-ITS 2025, mediante el cual se reconoce el trabajo de las empresas comprometidas con la formación y desarrollo profesional de la comunidad estudiantil del Tecnológico el año anterior.

Este reconocimiento lo entrega el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del TecNM-Saltillo, a través de la Oficina de Servicios Externos a empresas de la región, la ceremonia fue encabezada por la directora del TecNM-Saltillo, Ania Sánchez, quien destacó el trabajo que hacen las empresas en beneficio de la institución.

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Entre los representantes de las empresas que participaron, por parte de General Motors estuvieron Óscar Quintanilla y Alicia del Valle Soto; de Borgwarner estuvieron Augusto César Sandino Valdés, Lourdes Cobos y Xavier Galindo Valdés.

De la empresa Roceel participaron, Rolando Cervantes Egüezabal; de Questum fue Carlos Serena, mientras de SANHU Lizzy Gong y de ZERMEX su director general, Eduardo Cervera.

Durante el evento, se reconoció a empresas líderes por su valiosa colaboración en programas de residencias profesionales, formación dual, visitas industriales, convenios de colaboración y generación de oportunidades laborales, las empresas reconocidas fueron Questum, General Motors, Roceel, SANHUA y ZERMEX, además el reconocimiento de Empresa Líder CEEP-ITS 2025 fue para BorgWarner Ramos Arizpe, por su destacada alianza y compromiso constante con la educación profesional.

También se hizo un especial distinción a egresadas y egesados del TecNM-Saltillo que hoy destacan en el sector industrial y continúan abriendo puertas a nuevas generaciones de profesionistas, entre ellos estuvieron César Sandino Valdés, Plan Manager de BorgWarner Ramos Arizpe, Diego Serrano Chavarría, gerente de manufactura de John Deere, así como Carmina Dávila Sánchez, gerente de calidad en MLA&S de México y José Luis Chacón Gómez, gerente de recursos humanos en Yanfeng Trim Operations.

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