Más de la mitad de los saltillenses reporta que las coladeras de su colonia están tapadas

ENSU revela que el 53.5 por ciento de los habitantes de Saltillo ha observado coladeras tapadas, cifra que representa un incremento de más del 20 por ciento respecto al año pasado

Saltillo
6 agosto 2025
Lluvia
Vialidad
Saltillo

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que en Saltillo la problemática de las coladeras tapadas en las colonias se agravó durante 2025.

De acuerdo con los datos publicados trimestralmente por el INEGI, al menos el 53.5 por ciento de la población en la capital coahuilense ha observado que en su colonia existen coladeras obstruidas por acumulación de desechos.

El informe señala que esta situación registró un incremento del 21.9 por ciento en comparación con la edición de junio de 2024, cuando el problema fue reportado por un 31.6 por ciento de los habitantes.

Además del aumento, la problemática escaló posiciones en la lista de preocupaciones urbanas: mientras en 2024 ocupaba el octavo lugar, en esta última edición se colocó en la cuarta posición de los principales problemas que afectan a la ciudad.

El indicador muestra que, aunque el porcentaje en Saltillo es ligeramente menor al promedio nacional —donde el 60.2 por ciento de la población reporta coladeras tapadas—, sigue afectando a más de la mitad de sus habitantes.

En comparación con otras ciudades de Coahuila evaluadas por la ENSU, Saltillo se ubica por debajo. Mientras en la capital este problema es reportado por el 53.5 por ciento de la población, en Piedras Negras lo señala un 60.8 por ciento y en Torreón un 56.3 por ciento.

