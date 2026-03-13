Mejora UAdeC aulas y sanitarios en FCA de Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila realizó la entrega de cinco salones rehabilitados y áreas sanitarias modernizadas en la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) Unidad Sureste, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y servicios para estudiantes y personal docente.

En la ceremonia participaron el rector Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el director del plantel, Francisco Javier García Rincón; la secretaria administrativa Yazmin Guadalupe Cervantes Ávila; la secretaria académica Frida García Bermúdez, así como alumnado y profesorado.

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ESPACIOS RENOVADOS PARA EL APRENDIZAJE

Durante su mensaje, el rector destacó que la facultad mantiene un crecimiento constante en indicadores académicos y científicos, reflejado en mejores resultados en evaluaciones y en la inserción laboral de sus egresados.

Señaló que la entrega de estas instalaciones representa un paso importante para fortalecer el desarrollo del plantel, además de anunciar que próximamente se trabajará en la remodelación de las oficinas administrativas, como parte del plan de crecimiento institucional.

Reconoció también el trabajo en equipo de la comunidad universitaria, lo que ha permitido consolidar proyectos que benefician directamente al estudiantado.

EQUIPAMIENTO MODERNO EN INSTALACIONES ACADÉMICAS

Por su parte, el director Francisco Javier García Rincón explicó que los cinco salones fueron renovados en su totalidad, incorporando butacas nuevas, pantallas LED, sistemas de ventilación, iluminación moderna, pizarrones, escritorios y sillas para docentes.