Mejoran banquetas de calle Zaragoza en el Centro de Saltillo y limpian camellón de Valdés Sánchez
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Las obras se realizan en las aceras de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño
En atención a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de mejora urbana en distintos sectores de la ciudad, con acciones enfocadas en mejorar la movilidad peatonal y las condiciones de los espacios públicos.
Como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa el programa de Rehabilitación de Banquetas, actualmente con trabajos en las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, en la Zona Centro.
Las labores buscan mejorar las condiciones para el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta vialidad.
De manera paralela, cuadrillas municipales realizan trabajos de limpieza integral, deshierbe y retiro de basura en el camellón central y los laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre la calle Miguel Hidalgo y el periférico Luis Echeverría Álvarez.
Estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento urbano que se desarrollan en diferentes puntos de Saltillo para mejorar la imagen y las condiciones de uso de vialidades y espacios públicos.
El alcalde Javier Díaz mantiene además la atención a los reportes de la población mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual se reciben solicitudes y se fortalece la comunicación entre el Gobierno Municipal y las familias saltillenses.