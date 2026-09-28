Mejoran banquetas de calle Zaragoza en el Centro de Saltillo y limpian camellón de Valdés Sánchez

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    Mejoran banquetas de calle Zaragoza en el Centro de Saltillo y limpian camellón de Valdés Sánchez
    Los trabajos buscan mejorar el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad a quienes caminan por la zona. CORTESÍA

Las obras se realizan en las aceras de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño

En atención a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de mejora urbana en distintos sectores de la ciudad, con acciones enfocadas en mejorar la movilidad peatonal y las condiciones de los espacios públicos.

Como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa el programa de Rehabilitación de Banquetas, actualmente con trabajos en las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, en la Zona Centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-acelera-reparacion-de-pavimento-cuadrillas-intervienen-calles-del-centro-y-lomas-de-lourdes-GD23756660

Las labores buscan mejorar las condiciones para el tránsito peatonal y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta vialidad.

$!Las cuadrillas llevan a cabo deshierbe y retiro de basura en el camellón central de Valdés Sánchez y los laterales de esta vialidad.
Las cuadrillas llevan a cabo deshierbe y retiro de basura en el camellón central de Valdés Sánchez y los laterales de esta vialidad. CORTESÍA

De manera paralela, cuadrillas municipales realizan trabajos de limpieza integral, deshierbe y retiro de basura en el camellón central y los laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre la calle Miguel Hidalgo y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/las-calles-mas-antiguas-de-saltillo-AB524772

Estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento urbano que se desarrollan en diferentes puntos de Saltillo para mejorar la imagen y las condiciones de uso de vialidades y espacios públicos.

El alcalde Javier Díaz mantiene además la atención a los reportes de la población mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual se reciben solicitudes y se fortalece la comunicación entre el Gobierno Municipal y las familias saltillenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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