Mejoran banquetas de calle Zaragoza en el Centro de Saltillo y limpian camellón de Valdés Sánchez

En atención a las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de mejora urbana en distintos sectores de la ciudad, con acciones enfocadas en mejorar la movilidad peatonal y las condiciones de los espacios públicos.

Como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa el programa de Rehabilitación de Banquetas, actualmente con trabajos en las aceras poniente y oriente de la calle Ignacio Zaragoza, entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, en la Zona Centro.