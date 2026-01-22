Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos

Aunque para los próximos días se esperan temperaturas más agradables en Saltillo, el operativo invernal se mantendrá activo durante todo lo que resta del invierno, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Martínez Ávalos.

Para viernes y sábado no se prevén lluvias ni temperaturas tan bajas como las registradas en días recientes. De acuerdo con el pronóstico, las mínimas oscilarán entre los 9 y 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre los 22 y 23 grados Celsius, con probabilidades de lluvia de apenas 2 a 3 por ciento.

Martínez Ávalos explicó que el domingo se espera un cambio en las condiciones climáticas, con una temperatura mínima cercana a los 8 grados y máximas de entre 16 y 18 grados durante la tarde. Añadió que por la tarde-noche se prevé el ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que podría provocar que el lunes por la mañana se registren temperaturas de 1 o incluso 0 grados.

Aclaró que, aunque se esperan condiciones frías, la probabilidad de lluvia rondará el 5 por ciento y no se prevén lluvias congelantes. En ese sentido, señaló que el operativo invernal permanecerá vigente durante toda la temporada, ya que para el invierno 2025-2026 se pronosticaron 48 frentes fríos, de los cuales ya se han presentado 30.

Aseguró también que se mantienen recorridos preventivos antes, durante y después del paso de los frentes fríos para detectar personas en condición vulnerable y, en caso necesario, trasladarlas a alguno de los cinco refugios temporales habilitados en la ciudad.

Respecto a las lluvias recientes, explicó que al tratarse de precipitaciones de baja intensidad han dejado más beneficios que daños, aunque reconoció que el pavimento mojado generó algunos accidentes menores sin lesionados de gravedad.

Ante ello, reiteró el llamado a moderar la velocidad al conducir y salir con mayor anticipación cuando se presenten condiciones de lluvia o llovizna.

Finalmente, destacó que se mantiene saldo blanco en casos de hipotermia o por intoxicación, lo que atribuyó al seguimiento de recomendaciones preventivas, como el uso moderado de calentadores de gas, apagarlos durante la noche, cerrar válvulas correctamente y evitar el uso de carbón vegetal en espacios cerrados.