Tras accidente que cobró la vida de un bebé, Saltillo reforzará reglas para trasladar a menores

El edil señaló que la normativa local ya establece el uso de sistemas de retención infantil y las condiciones en que deben viajar los menores, pero adelantó que se aplicará de manera más estricta para procurar su cumplimiento en las vialidades de la ciudad.

Un día después de que Dilan Santiago, un bebé de dos meses, murió tras salir proyectado de los brazos de su madre durante un accidente vial en Saltillo , el alcalde Javier Díaz González anunció que el Municipio reforzará la aplicación del reglamento para el traslado seguro de menores en vehículos.

“Ahí está el reglamento ahorita, el reglamento es muy claro y sabemos que ningún niño de tal edad puede ir en el asiento del copiloto, que el car seat tiene que ir en el asiento atrás y no en el regazo de la persona que va manejando”, puntualizó.

Para fortalecer estas medidas, Díaz González adelantó que se trabaja con el Instituto Municipal de Movilidad y las regidoras y regidores de la Comisión de Seguridad del Cabildo en modificaciones al reglamento que contemplen multas más altas.

“Estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Movilidad, conjuntamente con las regidoras y los regidores de la Comisión de Seguridad en un reglamento que, al final de cuentas, pueda incorporar una cantidad de multas más fuertes. Eso nos va a ayudar también a poder generar una concientización más rápido”, afirmó.

El alcalde explicó que la intención de elevar las sanciones no es recaudatoria, sino generar un cambio entre la ciudadanía que permita reducir los accidentes viales.

“Lo que vamos a seguir haciendo nosotros es reforzar y poder ejecutar el reglamento municipal con mayor certeza, ser más estrictos en ese sentido, en la búsqueda de alternativas, en algunas modificaciones que podamos generar mayor civilidad y disminuir la cantidad de accidentes”, sostuvo.

Díaz González agregó que el Municipio se apoyará en los operativos viales vigentes, entre ellos los dispositivos de radar y antialcohol en las principales avenidas, así como en el nuevo personal graduado de la Academia de Policía, para intensificar las acciones de concientización y vigilancia vial.