Motociclista embiste a niño ciclista, en Saltillo

Un menor de trece años de edad resultó lesionado al ser derribado de la bicicleta en la que jugaba por las calles de la colonia Mirasierra.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Venado Cola Blanca y Cotorro, donde Alejandro Leandro Vásquez circulaba a exceso de velocidad en su motocicleta. Aparentemente, un perro callejero lo persiguió con la intención de morderlo, por lo que Alejandro intentó esquivarlo haciendo zigzag.

Sin embargo, terminó subiéndose a la banqueta, donde un menor de edad jugaba con su bicicleta, a quien derribó. El pequeño se identificó como Christian Rafael N., de 13 años de edad, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Presentaba una herida cortante y profunda en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a la Clínica 89 del Seguro Social. Mientras tanto, el motociclista quedó tendido sobre la banqueta, donde también resultó lesionado. Fue valorado y no necesitó traslado a una clínica; sin embargo, fue asegurado por el delito de lesiones culposas.

Tránsito Municipal se mantuvo a la espera de la Policía Ambiental para asegurar al perro color miel, señalado como causante del accidente.