Fiscalía de CDMX investiga a detenidos en marcha ‘Generación Z’ por tentativa de homicidio

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que 19 personas —entre ellas un menor de edad— fueron detenidas por diversas agresiones cometidas durante la marcha de la ‘Generación Z’; de las cuales, tres serán imputadas por el delito de tentativa de homicidio. En conferencia de prensa, la fiscal capitalina puntualizó que tras la manifestación del pasado 15 de noviembre, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público tras ser detenidas en flagrancia. No obstante, indicó que se retuvo a 18 adultos y a un adolescente, por diversos delitos, mientras que las otras 10 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo fuerte blindaje, los siete detenidos de la marcha Z son llevados al Reclusorio Norte Indicó que en tres casos, las personas fueron remitidas por tentativa de homicidio, en cinco por resistencia por parte de particulares, dos casos de lesiones y robo y ocho fueron por lesiones. “Serían tres casos en los cuales se presentarían cargos por tentativa, tenemos cinco casos por el caso de resistencia por particulares, dos casos de lesión y robo y ocho casos de lesiones específicamente, esa es la numeralia que tenemos”, dijo. INICIARÁN CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR LESIONES, ROBO Y DAÑOS En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal aseveró que tras la manifestación se iniciaron diversas carpetas de investigación, a partir de denuncias, principalmente por los delitos de lesiones, robo y daño a propiedad, así como remisiones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nadie nos dice nada’: familias buscan a detenidos por disturbios de la Generación Z y denuncian irregularidades Respecto a las detenciones en flagrancia, dijo, se recibió a 29 personas en el Ministerio Público, de las cuales, se retuvo a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Mientras que las otras 10 personas, fueron remitidas al juzgado cívico, pues se determinó que las lesiones por las que fueron señalados, tardan en sanar menos de 15 días, lo cual no está tipificado como delito, sino que son consideradas faltas cívicas. Señaló que los incidentes registrados incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como robo y daños en un establecimiento y un vehículo.

Afirmó que todas las personas detenidas fueron valoradas médicamente al ingresar a las agencias, tuvieron contacto con sus familiares y todos cuentan con defensores acreditados, ya sea, particulares o públicos. TE PUEDE INTERESAR: Tras consignas de la Generación Z, Sheinbaum responde: ‘La revocación es nuestra, claro que me voy a sujetar’ “La Fiscalía reitera que en todas las remisiones efectuadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aplicaron los protocolos establecidos para garantizar los derechos de las personas detenidas”, dijo. CONFIRMAN AGRESIÓN DE POLICÍAS A PERSONA QUE ONDEABA BANDERA El Gobierno de la CDMX también confirmó las imágenes viralizadas durante la marcha en la que se observa a un hombre ondeando una bandera de México de forma pacífica en el Zócalo, cuando un policía lo derriba y después un gran número de elementos lo rodean para golpearlo.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, señaló que esta información fue corroborada por el subdirector de atención médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quien vio caer a la persona. TE PUEDE INTERESAR: Generación Z: Sheinbaum muestra video de agresión en marcha; “Su objetivo no era el Palacio, era la policía” Además, el subdirector se acercó con la víctima para ofrecerle atención médica, pero el afectado se levantó, rechazó el ofrecimiento y se fue por su propio pie. “Es un evento que se está investigando que desde luego, si hubiera (...) alguna conducta que constituya una falta al reglamento interior, se sancionará”, señaló.

Aunque, por su parte, Brugada sólo se limitó a señalar que el caso se encuentra bajo investigación.