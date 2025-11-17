Muere hombre que fue atropellado por camión urbano en el centro de Saltillo

Alfredo Vega Sapién, el adulto mayor que fue atropellado por una unidad del transporte público, dejó de existir en el Hospital General este lunes a causa de las graves lesiones.

El terrible accidente tuvo lugar el sábado 15 de noviembre, en el cruce de Manuel Pérez Treviño y Manuel Acuña. La víctima, de 84 años, tenía su domicilio en la colonia Lucio Blanco, al sur de la ciudad.

Los servicios de emergencia acudieron ese día aproximadamente a las 2:00 de la tarde ante la petición de los numerosos testigos en ese concurrido sitio.

Según el reporte de la Policía Municipal, el camión del servicio público circulaba hacia el sur por la calle Acuña cuando, al dar vuelta hacia el poniente por Pérez Treviño, embistió al peatón que intentaba cruzar.

Ante tal escena, varias personas se aprestaron a auxiliar al anciano, otros evitaron que el chofer se fuera del sitio.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja, y a petición de su familiar, Fernando Vega, el lesionado fue trasladado al área de urgencias del mencionado hospital. Permaneció internado en la sala 12, cama 4, donde finalmente fue declarado sin vida la tarde del lunes.

La situación legal del conductor, quien inicialmente permaneció bajo arresto por lesiones culposas, cambiará ahora a homicidio culposo. Aún no se ha informado si obtuvo la libertad de manera inmediata o si se alcanzó un acuerdo reparatorio.

La Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Culposos de la FGE quedó a cargo del caso, un hecho que ha enlutado a una familia. Los restos del adulto mayor fueron trasladados al área de Servicios Periciales para la práctica de la necropsia correspondiente.