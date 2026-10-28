Menor se desmaya y choca contra tienda en centro comercial de Saltillo

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    Menor se desmaya y choca contra tienda en centro comercial de Saltillo
    Los daños a la tienda fueron cuantiosos.
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    Menor se desmaya y choca contra tienda en centro comercial de Saltillo

Joven de 17 años terminó con el coche dentro de la tienda

Un adolescente presuntamente sufrió un desmayo mientras conducía su vehículo y terminó por introducirse en una tienda departamental ubicada en Plaza Patio. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque provocó daños en el establecimiento y en diversos artículos que se encontraban en exhibición.

Los hechos ocurrieron cuando Santiago Valente N., de 17 años, conducía un automóvil Chevrolet Aveo con dirección al norte. Presuntamente, el joven se dirigía a un gimnasio ubicado dentro del mismo complejo comercial cuando comenzó a sentirse mal y aparentemente perdió el conocimiento.

Al quedar sin control, el vehículo subió a la banqueta y se proyectó directamente contra el aparador de cristal de la tienda, cuya estructura quedó completamente derribada por el impacto.

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Sin detener su marcha, el automóvil ingresó al establecimiento y terminó por impactarse contra diversos artículos, entre ellos aparatos para gimnasio, acumuladores, anaqueles y llantas, lo que ocasionó daños materiales en el interior del negocio.

Por fortuna, el adolescente no presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital. Personal de la tienda lo valoró después del incidente y determinó que, en ese momento, no era necesario solicitar su traslado a una unidad médica.

Debido a que el conductor es menor de edad, sus padres tendrán que responder ante las autoridades por los daños ocasionados al establecimiento y a la mercancía afectada durante el percance.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un monto aproximado de las pérdidas materiales. El caso será turnado ante la agencia del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la determinación de las acciones legales correspondientes.

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