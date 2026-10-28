Menor se desmaya y choca contra tienda en centro comercial de Saltillo

Un adolescente presuntamente sufrió un desmayo mientras conducía su vehículo y terminó por introducirse en una tienda departamental ubicada en Plaza Patio. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque provocó daños en el establecimiento y en diversos artículos que se encontraban en exhibición.

Los hechos ocurrieron cuando Santiago Valente N., de 17 años, conducía un automóvil Chevrolet Aveo con dirección al norte. Presuntamente, el joven se dirigía a un gimnasio ubicado dentro del mismo complejo comercial cuando comenzó a sentirse mal y aparentemente perdió el conocimiento.

Al quedar sin control, el vehículo subió a la banqueta y se proyectó directamente contra el aparador de cristal de la tienda, cuya estructura quedó completamente derribada por el impacto.