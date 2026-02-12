Menor termina lesionado al caer de su moto por un susto, en Saltillo

Un joven se llevó un gran susto al encontrarse con un camión de transporte de personal que presuntamente le cerró el paso, por lo que, al intentar evitar un accidente, terminó saliéndose del camino.

Sebastián “N”, de 17 años de edad, señaló que circulaba por la calzada Francisco I. Madero. Al llegar a la curva que conecta la colonia Zamora con Cerro del Pueblo, indicó que un transporte de personal se le atravesó repentinamente.

Aseguró que el vehículo se le aproximó demasiado, por lo que realizó una maniobra para esquivarlo y prevenir un choque. Sin embargo, al hacerlo a mayor velocidad, perdió el control del manubrio de la motocicleta y salió del camino. El adolescente terminó fuera de la carpeta asfáltica junto con su motocicleta, resultando con una herida en la pierna derecha.

Paramédicos lo trasladaron al Hospital General de Saltillo en código amarillo para su valoración médica. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo impacto entre las unidades, por lo que no se determinó responsabilidad directa para el conductor del camión.