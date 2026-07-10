Meseros se convierten en héroes tras ayudar a conductora varada en Saltillo (video)

Un acto de solidaridad protagonizado por tres trabajadores de un restaurante ubicado al norte de Saltillo se volvió viral en redes sociales, luego de que fueran captados auxiliando a una automovilista cuyo vehículo quedó atascado en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio durante las recientes lluvias.

La historia fue compartida por la usuaria Mónica Soto, quien publicó el video acompañado de la frase: “No todos los héroes llevan capa, algunos llevan mandil”, en reconocimiento a la acción de los jóvenes.

En el video se observa cómo los tres meseros abandonan momentáneamente sus labores para cruzar la vialidad, donde el agua aún corría debido a la lluvia.

Sin importar mojarse ni las dificultades para llegar hasta el vehículo, los trabajadores se acercaron a la conductora para conocer la situación.

De acuerdo con lo que muestra el video, el automóvil terminó sobre el camellón por alguna extraña circunstancia, y quedó inmovilizado al hundirse en el lodo, situación que impedía a la conductora continuar su camino.

Tras conversar brevemente con ella, los jóvenes comenzaron a empujar el vehículo hasta conseguir liberarlo del atolladero y permitir que retomara la circulación.