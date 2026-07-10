Meseros se convierten en héroes tras ayudar a conductora varada en Saltillo (video)

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    Meseros se convierten en héroes tras ayudar a conductora varada en Saltillo (video)
    El rescate fue captado en video y se viralizó en redes sociales, donde usuarios aplaudieron el gesto solidario de los trabajadores. REDES SOCIALES

Tres meseros de un restaurante al norte de Saltillo fueron captados mientras ayudaban a sacar un automóvil que quedó atorado sobre el camellón del bulevar Colosio tras las lluvias

Un acto de solidaridad protagonizado por tres trabajadores de un restaurante ubicado al norte de Saltillo se volvió viral en redes sociales, luego de que fueran captados auxiliando a una automovilista cuyo vehículo quedó atascado en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio durante las recientes lluvias.

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La historia fue compartida por la usuaria Mónica Soto, quien publicó el video acompañado de la frase: “No todos los héroes llevan capa, algunos llevan mandil”, en reconocimiento a la acción de los jóvenes.

En el video se observa cómo los tres meseros abandonan momentáneamente sus labores para cruzar la vialidad, donde el agua aún corría debido a la lluvia.

Sin importar mojarse ni las dificultades para llegar hasta el vehículo, los trabajadores se acercaron a la conductora para conocer la situación.

De acuerdo con lo que muestra el video, el automóvil terminó sobre el camellón por alguna extraña circunstancia, y quedó inmovilizado al hundirse en el lodo, situación que impedía a la conductora continuar su camino.

Tras conversar brevemente con ella, los jóvenes comenzaron a empujar el vehículo hasta conseguir liberarlo del atolladero y permitir que retomara la circulación.

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El gesto fue ampliamente reconocido por usuarios de redes sociales, quienes destacaron la disposición de los trabajadores para ayudar a una persona desconocida, aun cuando no formaba parte de sus responsabilidades laborales.

La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios que celebran la solidaridad mostrada por los tres meseros, considerados por muchos como un ejemplo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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