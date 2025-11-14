Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz

La renovación del aeropuerto de Saltillo, anunciada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, el pasado jueves, marca un punto de partida para una nueva etapa en la movilidad aérea de la región, señaló el alcalde de la capital, Javier Díaz González.

El edil celebró el anuncio al asegurar que la ampliación de infraestructura permitirá incorporar más aerolíneas y rutas hacia distintas ciudades del país y del extranjero, que se irán sumando conforme avance la ampliación de rutas, lo que fortalecerá la competitividad de Saltillo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Según Díaz González, empresarios coinciden en que el flujo de pasajeros crecerá en los próximos años conforme se consoliden nuevas conexiones, lo que propiciaría el desarrollo para el sureste de Coahuila, al atender una demanda que actualmente se concentra en la terminal de Monterrey. En ese sentido, señaló que permitir la llegada de más viajeros a Saltillo, especialmente el año entrante, ayudará a desahogar la saturación de la zona metropolitana regiomontana.

Este panorama cobra relevancia para el 2026, cuando Monterrey será sede del Mundial de Fútbol. Ante ello, el alcalde anticipó que Coahuila recibirá miles de visitantes nacionales y extranjeros que buscarán trasladarse entre las ciudades del norte para disfrutar los partidos y los atractivos turísticos.

Recordó también que Saltillo actuará como subsede con actividades deportivas, culturales y artísticas, así como con propuestas turísticas que incluyen museos y viñedos en la región.