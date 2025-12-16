Motociclista resulta lesionado al ser impactado por camioneta, en Saltillo

Un motociclista de 27 años de edad resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado sobre el bulevar Mariano Morales, en su cruce con la calle Moret, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando el motociclista circulaba de norte a sur y una camioneta de color naranja se le atravesó repentinamente, cortándole la circulación y provocando el impacto. Tras el percance, el conductor de la motocicleta quedó semiinconsciente y presentó pérdida parcial de la memoria.

Luego del reporte al número de emergencias 911, paramédicos de Protección Civil y Bomberos se trasladaron al lugar para brindar atención prehospitalaria al joven, quien portaba un casco tipo cachucha, el cual no brindó protección adecuada al rostro ni al cráneo. El lesionado presentó traumatismo craneoencefálico moderado, sangrado activo y diversas heridas en la frente, el labio superior e inferior, así como en ambos pómulos.

En el sitio se le realizaron maniobras de primeros auxilios, incluyendo vendaje y presión directa para controlar la hemorragia, además de canalización para reponer el sangrado. Posteriormente, el motociclista, identificado como Abel Gutiérrez, de 27 años de edad, fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica.

Finalmente, autoridades de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.