Pipa con combustible explota tras choque con tren en Querétaro; deja dos fallecidos y un herido

Un accidente entre un ferrocarril y una pipa de combustible, registrado en la carretera estatal 100, a la altura del puente de Viborillas, en el municipio de Colón, Querétaro, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada, luego de la explosión de una pipa que transportaba diésel.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó el cierre total de la vialidad: “Trabajamos de manera coordinada con cuerpos de emergencia en la atención de un accidente ferroviario con pipa de combustible sobre carretera estatal 100, a la altura de Puente de Viborillas (...) Se mantiene cierre total de la circulación vehicular, por lo que evitamos a evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades, en tanto cuerpos de emergencia realizan las diligencias correspondientes”, destacó.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que el siniestro se originó tras el impacto entre un tren y la unidad de carga, lo que provocó una fuerte explosión que movilizó a cuerpos de emergencia de distintos municipios.

“Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren”, precisó. Gudiño Torres afirmó que las dos personas fallecidas viajaban en una camioneta, mientras que el chofer de la pipa resultó lesionado.

De acuerdo con reportes de Protección Civil de El Marqués y Colón, en el percance también estuvo involucrada una camioneta. Personal prehospitalario brindó atención a un paciente con lesiones graves, quien será trasladado vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para recibir atención especializada.

ADVIERTEN CIRCULACIÓN LENTA En el lugar laboran elementos de la Policía Estatal (POES), corporaciones municipales de seguridad y movilidad de El Marqués y Colón, así como Protección Civil estatal y servicios aéreos, quienes continúan con las maniobras para controlar la emergencia y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y utilizar rutas alternas, además advirtieron que la circulación en la zona se mantiene lenta debido a las labores de emergencia, por lo que se exhorta a los automovilistas atender las indicaciones oficiales. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. (Con información de El Universal)

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