Motociclista se vuela el alto y termina impactado contra un Fiat, al sur de Saltillo

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil al no realizar el alto correspondiente en un cruce de las calles de la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, la mañana de este lunes. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Julio Cervantes y Ayuntamiento, cuando Antonhy Miguel “N”, de 32 años, circulaba a bordo de una motocicleta sobre Julio Cervantes.

Conforme a los testigos del accidente, el motociclista, quien iba acompañado, llegó al cruce con la calle Ayuntamiento y no detuvo su marcha, por lo que terminó chocando contra un Fiat Uno. El automóvil era conducido por Romel Iván “N”, de 46 años, quien circulaba con dirección hacia la calle Pedro Aranda cuando ocurrió el impacto.