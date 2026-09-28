Motociclista se vuela el alto y termina impactado contra un Fiat, al sur de Saltillo

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    Motociclista se vuela el alto y termina impactado contra un Fiat, al sur de Saltillo
    El motociclista terminó lesionado tras impactarse contra un automóvil en calles de la colonia Bellavista. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista no respetó el alto en un cruce de Bellavista y terminó impactándose contra un Fiat Uno

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil al no realizar el alto correspondiente en un cruce de las calles de la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Julio Cervantes y Ayuntamiento, cuando Antonhy Miguel “N”, de 32 años, circulaba a bordo de una motocicleta sobre Julio Cervantes.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta tras el accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a los testigos del accidente, el motociclista, quien iba acompañado, llegó al cruce con la calle Ayuntamiento y no detuvo su marcha, por lo que terminó chocando contra un Fiat Uno.

El automóvil era conducido por Romel Iván “N”, de 46 años, quien circulaba con dirección hacia la calle Pedro Aranda cuando ocurrió el impacto.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del percance.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del percance. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 para atender al motociclista, mientras que su acompañante, quien tenía una lesión en la nariz, no quiso esperar y se retiró por sus propios medios. El conductor resultó lesionado a consecuencia de la colisión.

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al lugar para brindarle atención médica, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

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