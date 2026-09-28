Motociclista se vuela el alto y termina impactado contra un Fiat, al sur de Saltillo
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El motociclista no respetó el alto en un cruce de Bellavista y terminó impactándose contra un Fiat Uno
Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil al no realizar el alto correspondiente en un cruce de las calles de la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, la mañana de este lunes.
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Julio Cervantes y Ayuntamiento, cuando Antonhy Miguel “N”, de 32 años, circulaba a bordo de una motocicleta sobre Julio Cervantes.
Conforme a los testigos del accidente, el motociclista, quien iba acompañado, llegó al cruce con la calle Ayuntamiento y no detuvo su marcha, por lo que terminó chocando contra un Fiat Uno.
El automóvil era conducido por Romel Iván “N”, de 46 años, quien circulaba con dirección hacia la calle Pedro Aranda cuando ocurrió el impacto.
Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 para atender al motociclista, mientras que su acompañante, quien tenía una lesión en la nariz, no quiso esperar y se retiró por sus propios medios. El conductor resultó lesionado a consecuencia de la colisión.
Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al lugar para brindarle atención médica, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.