Moviliza humo en pipa de gas a cuerpos de emergencia de Saltillo; descartan fuga

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Moviliza humo en pipa de gas a cuerpos de emergencia de Saltillo; descartan fuga
    Elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos acudieron al periférico Luis Echeverría Álvarez tras el reporte de humo en una pipa de gas natural. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades confirmaron que el humo provenía únicamente de vapor de agua generado por el calentamiento del motor

Una pipa de gas natural de la empresa Vivagas generó la movilización de cuerpos de emergencia mientras circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al puente 2 de Abril, en Saltillo, luego de que comenzó a salir humo de la parte delantera de la unidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, cuando el conductor y su acompañante se percataron del humo, por lo que decidieron orillarse para revisar la situación y evitar algún riesgo a otros automovilistas que transitaban por la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

$!La pipa de gas natural pertenece a la empresa Vivagas.
La pipa de gas natural pertenece a la empresa Vivagas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras la revisión inicial, se determinó que el humo correspondía únicamente a vapor de agua, provocado por el calentamiento del motor de la pipa, sin que existiera fuga de gas ni alguna falla mayor.

La situación fue registrada por personal de la Policía Municipal que acudió al lugar para tomar conocimiento del incidente y brindar apoyo en la vialidad mientras se realizaban las revisiones correspondientes.

$!Se detectó humo en la parte frontal de la unidad, sin que se confirmara riesgo alguno.
Se detectó humo en la parte frontal de la unidad, sin que se confirmara riesgo alguno. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para descartar cualquier riesgo, confirmando que no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas.

Finalmente, las autoridades informaron al conductor sobre las sanciones administrativas a las que podría ser acreedor debido al incidente, una vez concluida la atención en el lugar.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres)

Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
La presentación y apertura de proposiciones se realizará el 16 de enero, fecha en la que se definirá el fallo.

Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey
true

Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo
La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre.

Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

2026: ¿Resistirá Morena?