Moviliza humo en pipa de gas a cuerpos de emergencia de Saltillo; descartan fuga

Una pipa de gas natural de la empresa Vivagas generó la movilización de cuerpos de emergencia mientras circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al puente 2 de Abril, en Saltillo, luego de que comenzó a salir humo de la parte delantera de la unidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, cuando el conductor y su acompañante se percataron del humo, por lo que decidieron orillarse para revisar la situación y evitar algún riesgo a otros automovilistas que transitaban por la zona.

