Moviliza humo en pipa de gas a cuerpos de emergencia de Saltillo; descartan fuga
Autoridades confirmaron que el humo provenía únicamente de vapor de agua generado por el calentamiento del motor
Una pipa de gas natural de la empresa Vivagas generó la movilización de cuerpos de emergencia mientras circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al puente 2 de Abril, en Saltillo, luego de que comenzó a salir humo de la parte delantera de la unidad.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, cuando el conductor y su acompañante se percataron del humo, por lo que decidieron orillarse para revisar la situación y evitar algún riesgo a otros automovilistas que transitaban por la zona.
Tras la revisión inicial, se determinó que el humo correspondía únicamente a vapor de agua, provocado por el calentamiento del motor de la pipa, sin que existiera fuga de gas ni alguna falla mayor.
La situación fue registrada por personal de la Policía Municipal que acudió al lugar para tomar conocimiento del incidente y brindar apoyo en la vialidad mientras se realizaban las revisiones correspondientes.
Asimismo, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para descartar cualquier riesgo, confirmando que no se presentaron daños materiales ni personas lesionadas.
Finalmente, las autoridades informaron al conductor sobre las sanciones administrativas a las que podría ser acreedor debido al incidente, una vez concluida la atención en el lugar.