Muere en su taxi; se dirigía a recibir atención médica en Saltillo

Un trabajador del volante falleció a las afueras de la estación Oriente de Bomberos, luego de que sus hijas lo trasladaran en un vehículo de alquiler para que recibiera atención médica.

El hombre fue identificado como Fernando Aguilar Garza, de 74 años, quien tenía su domicilio en la colonia Amistad.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre padecía hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. Durante la tarde comenzó a presentar malestares mientras se encontraba en su domicilio, por lo que sus familiares decidieron buscar ayuda médica.

Una de sus hijas, al percatarse de que su padre se encontraba en malas condiciones de salud, lo abordó en un taxi Chevrolet, identificado con el número económico 160, perteneciente a la línea Familia Seguridad, y se dirigió a la estación Oriente de Bomberos, ubicada en la colonia Morelos.