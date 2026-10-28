Muere en su taxi; se dirigía a recibir atención médica en Saltillo
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El hombre padecía diversas enfermedades, por lo que se declaró muerte natural
Un trabajador del volante falleció a las afueras de la estación Oriente de Bomberos, luego de que sus hijas lo trasladaran en un vehículo de alquiler para que recibiera atención médica.
El hombre fue identificado como Fernando Aguilar Garza, de 74 años, quien tenía su domicilio en la colonia Amistad.
De acuerdo con los primeros informes, el hombre padecía hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. Durante la tarde comenzó a presentar malestares mientras se encontraba en su domicilio, por lo que sus familiares decidieron buscar ayuda médica.
Una de sus hijas, al percatarse de que su padre se encontraba en malas condiciones de salud, lo abordó en un taxi Chevrolet, identificado con el número económico 160, perteneciente a la línea Familia Seguridad, y se dirigió a la estación Oriente de Bomberos, ubicada en la colonia Morelos.
Al llegar al lugar, los paramédicos se hicieron cargo de brindarle atención; sin embargo, tras valorarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Ante el fallecimiento, se solicitó la intervención de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
De manera preliminar, las autoridades señalaron que el caso no presentaba indicios de un hecho constitutivo de delito, por lo que se consideró que la muerte pudo estar relacionada con los padecimientos que sufría el hombre.
Finalmente, el cuerpo no fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), ya que el fallecimiento fue certificado por un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE).