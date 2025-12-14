Muere gatito durante incendio de comercio en la Zona Centro de Saltillo
No se reportaron personas lesionadas, pero un gato murió al quedar atrapado dentro del establecimiento
Un gato perdió la vida al quedar encerrado en un local de ropa que se incendió en calles de la Zona Centro de Saltillo, en un siniestro que movilizó a cuerpos de emergencia al mediodía de este domingo.
El reporte se recibió alrededor de las 12:00 horas a través del Sistema de Emergencias, informando que un inmueble ubicado en la calle General Ignacio La Llave, entre Francisco Zarco y Otilio González, se encontraba en llamas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación 2 acudieron al sitio e ingresaron a un local de ropa y calzado ubicado en la planta baja, de donde provenía el fuego, para iniciar las labores de combate al incendio.
Luego de varios minutos de trabajo, los brigadistas lograron apagar las llamas y evitaron que el fuego se extendiera a negocios aledaños y al segundo piso del inmueble; posteriormente realizaron maniobras de ventilación para extraer el humo acumulado en los locales cercanos.
De manera extraoficial, se informó que una vela al interior del negocio habría provocado el incendio, causando daños en la mercancía y el mobiliario. En el lugar no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los bomberos localizaron a un gato sin vida, el cual quedó atrapado dentro del establecimiento.
Personal de Protección Civil acudió para tomar conocimiento de los hechos y descartar riesgos adicionales.