Muere gatito durante incendio de comercio en la Zona Centro de Saltillo

Un gato perdió la vida al quedar encerrado en un local de ropa que se incendió en calles de la Zona Centro de Saltillo, en un siniestro que movilizó a cuerpos de emergencia al mediodía de este domingo.

El reporte se recibió alrededor de las 12:00 horas a través del Sistema de Emergencias, informando que un inmueble ubicado en la calle General Ignacio La Llave, entre Francisco Zarco y Otilio González, se encontraba en llamas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación 2 acudieron al sitio e ingresaron a un local de ropa y calzado ubicado en la planta baja, de donde provenía el fuego, para iniciar las labores de combate al incendio.