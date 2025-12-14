Muere gatito durante incendio de comercio en la Zona Centro de Saltillo

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Muere gatito durante incendio de comercio en la Zona Centro de Saltillo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo sofocaron un incendio registrado en un local de ropa ubicado en la calle General Ignacio La Llave. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

No se reportaron personas lesionadas, pero un gato murió al quedar atrapado dentro del establecimiento

Un gato perdió la vida al quedar encerrado en un local de ropa que se incendió en calles de la Zona Centro de Saltillo, en un siniestro que movilizó a cuerpos de emergencia al mediodía de este domingo.

El reporte se recibió alrededor de las 12:00 horas a través del Sistema de Emergencias, informando que un inmueble ubicado en la calle General Ignacio La Llave, entre Francisco Zarco y Otilio González, se encontraba en llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Ruta Recreativa de Saltillo suma más de 470 mil asistentes en el año

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación 2 acudieron al sitio e ingresaron a un local de ropa y calzado ubicado en la planta baja, de donde provenía el fuego, para iniciar las labores de combate al incendio.

$!Tras controlar las llamas, los brigadistas realizaron labores de ventilación para evitar que el humo se propagara a negocios aledaños.
Tras controlar las llamas, los brigadistas realizaron labores de ventilación para evitar que el humo se propagara a negocios aledaños. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Luego de varios minutos de trabajo, los brigadistas lograron apagar las llamas y evitaron que el fuego se extendiera a negocios aledaños y al segundo piso del inmueble; posteriormente realizaron maniobras de ventilación para extraer el humo acumulado en los locales cercanos.

$!Aunque no hubo personas lesionadas, los bomberos localizaron a un gato sin vida dentro del establecimiento.
Aunque no hubo personas lesionadas, los bomberos localizaron a un gato sin vida dentro del establecimiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

De manera extraoficial, se informó que una vela al interior del negocio habría provocado el incendio, causando daños en la mercancía y el mobiliario. En el lugar no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los bomberos localizaron a un gato sin vida, el cual quedó atrapado dentro del establecimiento.

Personal de Protección Civil acudió para tomar conocimiento de los hechos y descartar riesgos adicionales.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

FOTO: ESPECIAL

Presidencialismo, poder y el certero Cuaderno 48
FOTO: JONAS BEEN HENRIKSEN/AP

Una entrevista con María Corina Machado
true

POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

Regalo navideño

Regalo navideño
Pestseller: Delirios de Grandeza

Pestseller: Delirios de Grandeza