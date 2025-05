Muere hombre al interior de una recicladora, en Saltillo

Un adulto mayor perdió la vida de manera repentina en el interior de una recicladora ubicada en la colonia Panteones, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante el mediodía de este sábado, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento del deceso.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento ocurrió el pasado sábado, cuando el adulto mayor llegó al negocio, situado en el cruce de las calles División del Norte y Fernando Proal, con la intención de realizar una transacción con los propietarios del establecimiento. Sin embargo, al momento de ingresar al lugar, se desvaneció repentinamente frente a los encargados.

De inmediato, se intentó auxiliar al hombre, quien ya no respondía. Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, los cuales se trasladaron rápidamente al sitio. Lamentablemente, al llegar no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que el hombre presuntamente había sufrido un infarto fulminante.

Ante la imposibilidad de reanimarlo, se dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar el proceso de identificación del cuerpo. No obstante, al no encontrarse documentación oficial entre sus pertenencias, no fue posible confirmar su identidad en ese momento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para su identificación y la notificación a sus familiares.