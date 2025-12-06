Muere hombre atropellado al oriente de Saltillo; responsable huyó del lugar

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Muere hombre atropellado al oriente de Saltillo; responsable huyó del lugar
    Autoridades acordonaron el área mientras se realizaban las primeras diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Marín fue arrollado cuando intentó bordear un registro pluvial levantado y descendió de la banqueta, momento en que un vehículo lo impactó y lo proyectó varios metros

Un hombre perdió la vida al ser atropellado la madrugada de este sábado, en Saltillo, por un vehículo que huyó del lugar, dejándolo abandonado. Personal de la Cruz Roja confirmó el deceso.

Alrededor de las 4:30 horas se recibió el reporte del accidente sobre la vialidad mencionada, luego de que la llamada fuera canalizada a través del número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Joven se estrella contra puente en Saltillo; pavimento mojado, presunta causa

$!Elementos de la AIC inspeccionaron el tramo donde quedaron las evidencias del impacto.
Elementos de la AIC inspeccionaron el tramo donde quedaron las evidencias del impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras la revisión, se confirmó que la persona identificada como Marín ¨N¨, de 44 años, ya no contaba con signos de vida, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.

La movilización de los cuerpos de seguridad se registró de inmediato. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área en espera del arribo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

$!Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los agentes iniciaron las indagatorias y se entrevistaron con un hombre que aparentemente era hermano de Marín. El testigo señaló que ambos viajaban en una camioneta Explorer, la cual se quedó sin gasolina a la altura de la calle Malasia.

Marín, junto con una mujer que los acompañaba, descendió de la unidad y se dirigió hacia el periférico para conseguir combustible.

De acuerdo con la declaración, cuando regresaban, Marín decidió evitar pasar sobre un registro pluvial levantado, por lo que bajó de la banqueta y avanzó por un costado; sin embargo, no advirtió el flujo vehicular.

$!El retrovisor hallado en la escena será clave para identificar el vehículo implicado.
El retrovisor hallado en la escena será clave para identificar el vehículo implicado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En ese momento, un vehículo —del cual no identificaron marca ni modelo— pasó a alta velocidad y lo arrolló, proyectándolo aproximadamente 80 metros fuera de la carpeta asfáltica.

En el lugar, las autoridades localizaron pedazos de un retrovisor, el cual quedó como indicio del impacto. También se revisarán cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al vehículo involucrado.

$!Familiares acudieron al sitio mientras avanzaban las labores de investigación.
Familiares acudieron al sitio mientras avanzaban las labores de investigación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

TE PUEDE INTERESAR: Pierde el control al volante y derriba un árbol en Saltillo

Tras concluir las diligencias, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo, donde la necropsia de ley definirá las causas del fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo será entregado a la familia, quien se encargará de contactar los servicios correspondientes para brindarle el último adiós.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable