Muere hombre atropellado al oriente de Saltillo; responsable huyó del lugar

Un hombre perdió la vida al ser atropellado la madrugada de este sábado, en Saltillo, por un vehículo que huyó del lugar, dejándolo abandonado. Personal de la Cruz Roja confirmó el deceso. Alrededor de las 4:30 horas se recibió el reporte del accidente sobre la vialidad mencionada, luego de que la llamada fuera canalizada a través del número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio.

Tras la revisión, se confirmó que la persona identificada como Marín ¨N¨, de 44 años, ya no contaba con signos de vida, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales. La movilización de los cuerpos de seguridad se registró de inmediato. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área en espera del arribo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Los agentes iniciaron las indagatorias y se entrevistaron con un hombre que aparentemente era hermano de Marín. El testigo señaló que ambos viajaban en una camioneta Explorer, la cual se quedó sin gasolina a la altura de la calle Malasia.

Marín, junto con una mujer que los acompañaba, descendió de la unidad y se dirigió hacia el periférico para conseguir combustible. De acuerdo con la declaración, cuando regresaban, Marín decidió evitar pasar sobre un registro pluvial levantado, por lo que bajó de la banqueta y avanzó por un costado; sin embargo, no advirtió el flujo vehicular.

En ese momento, un vehículo —del cual no identificaron marca ni modelo— pasó a alta velocidad y lo arrolló, proyectándolo aproximadamente 80 metros fuera de la carpeta asfáltica. En el lugar, las autoridades localizaron pedazos de un retrovisor, el cual quedó como indicio del impacto. También se revisarán cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al vehículo involucrado.

Tras concluir las diligencias, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo, donde la necropsia de ley definirá las causas del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo será entregado a la familia, quien se encargará de contactar los servicios correspondientes para brindarle el último adiós.