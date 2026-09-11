Muere hombre dentro de centro de rehabilitación en Saltillo; tenía antecedentes de epilepsia

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Saltillo
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    Muere hombre dentro de centro de rehabilitación en Saltillo; tenía antecedentes de epilepsia
    El centro de rehabilitación Alegría de Vivir se encuentra en el cruce de Leopoldo Lugones y Ramón López Velarde. ULISES MARTÍNEZ

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:20 horas, cuando fue localizado dentro de su habitación.

Un hombre de 38 años fue localizado inconsciente y sin respuesta dentro de un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos denominado “Alegría de Vivir”, ubicado en la colonia La Madrid, en Saltillo.

El reporte fue recibido alrededor de la una de la tarde, luego de que un amigo del hombre solicitara apoyo al encontrarlo en el inmueble situado en el cruce de las calles Leopoldo Lugones y Ramón López Velarde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncian-a-clinica-de-rehabilitacion-en-saltillo-por-negligencias-no-queremos-que-otra-familia-pase-por-esto-video-AE23419911

El paciente fue identificado como José Alberto, de 38 años, quien fue localizado alrededor de las 12:20 horas dentro de su cuarto. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, tenía antecedentes de epilepsia.

$!El centro se llama La Alegria de Vivir
El centro se llama La Alegria de Vivir ULISES MARTÍNEZ

Personal de atención prehospitalaria realizó una valoración y tomó sus signos vitales; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por él, debido a que había fallecido.

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La vialidad fue cerrada. ULISES MARTÍNEZ

En un inicio se mencionó la posibilidad de que una sobredosis hubiera provocado el deceso, aunque esta versión no ha sido confirmada. Será mediante la necropsia como se determinen las causas precisas del fallecimiento.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia para establecer las causas del deceso.

ANTECEDENTES

El establecimiento cuenta con antecedentes de hechos similares. En diciembre de 2025, Francisco Covarrubias, de 39 años, murió pocos días después de que el Anexo Alegre y Vivir reabriera sus puertas tras una clausura previa. En ese caso, el cuerpo ingresó al Hospital General con signos de violencia, desnutrición y sin calzado.

Asimismo, en febrero de 2024 se documentó la muerte de un joven identificado como Santos Giovanni, quien, de acuerdo con los reportes de entonces, habría sufrido una golpiza por parte de personal del establecimiento.

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