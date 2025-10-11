Muere mujer de un infarto en la Plaza Manuel Acuña de Saltillo; se dirigía a consulta médica
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La mujer se desvaneció repentinamente en la plaza, mientras se dirigía con su hija de 19 años a una consulta, pues padecía diabetes y cáncer
Una mujer de 40 años perdió la vida la tarde de este sábado en la plaza Manuel Acuña, ubicada en la esquina de Juan Aldama e Ignacio Allende, en el corazón de Saltillo.
Alrededor del mediodía, se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona que se sentía mal en la mencionada plaza pública. El oficial de la caseta solicitó apoyo médico vía radio.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hombre tras rayar unidad del programa ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo
Los agentes intentaron auxiliarla, pero nada pudieron hacer. Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, realizaron maniobras de reanimación, sin éxito.
La mujer, identificada como Claudia Elizabeth “N”, de 40 años, ya no contaba con signos vitales, pues aparentemente un infarto le cortó la vida.
Se informó que la mujer se dirigía junto a su hija de 19 años a una consulta en Salud Digna, pues padecía diabetes y cáncer de mama, cuando repentinamente se desvaneció ante ella y los presentes.
Tras confirmarse el deceso, el área fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales, quienes arribaron para tomar conocimiento de los hechos.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente se dictaminó el cuerpo y se esperó el arribo de la funeraria para efectuar los servicios pertinentes, luego de confirmar que la causa de muerte fue natural.