Muere mujer de un infarto en la Plaza Manuel Acuña de Saltillo; se dirigía a consulta médica

Saltillo
/ 11 octubre 2025
    Muere mujer de un infarto en la Plaza Manuel Acuña de Saltillo; se dirigía a consulta médica
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero pese a las maniobras de reanimación, la mujer ya no presentaba signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La mujer se desvaneció repentinamente en la plaza, mientras se dirigía con su hija de 19 años a una consulta, pues padecía diabetes y cáncer

Una mujer de 40 años perdió la vida la tarde de este sábado en la plaza Manuel Acuña, ubicada en la esquina de Juan Aldama e Ignacio Allende, en el corazón de Saltillo.

Alrededor del mediodía, se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona que se sentía mal en la mencionada plaza pública. El oficial de la caseta solicitó apoyo médico vía radio.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hombre tras rayar unidad del programa ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo

$!Autoridades ministeriales acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para confirmar la causa natural del fallecimiento.
Autoridades ministeriales acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para confirmar la causa natural del fallecimiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Los agentes intentaron auxiliarla, pero nada pudieron hacer. Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, realizaron maniobras de reanimación, sin éxito.

La mujer, identificada como Claudia Elizabeth “N”, de 40 años, ya no contaba con signos vitales, pues aparentemente un infarto le cortó la vida.

Se informó que la mujer se dirigía junto a su hija de 19 años a una consulta en Salud Digna, pues padecía diabetes y cáncer de mama, cuando repentinamente se desvaneció ante ella y los presentes.

Tras confirmarse el deceso, el área fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales, quienes arribaron para tomar conocimiento de los hechos.

$!Claudia Elizabeth “N”, de 40 años, padecía diabetes y cáncer de mama; su muerte causó consternación entre los presentes en el lugar.
Claudia Elizabeth “N”, de 40 años, padecía diabetes y cáncer de mama; su muerte causó consternación entre los presentes en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente se dictaminó el cuerpo y se esperó el arribo de la funeraria para efectuar los servicios pertinentes, luego de confirmar que la causa de muerte fue natural.

Temas


Muertes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha