Muere mujer de un infarto en la Plaza Manuel Acuña de Saltillo; se dirigía a consulta médica

Una mujer de 40 años perdió la vida la tarde de este sábado en la plaza Manuel Acuña, ubicada en la esquina de Juan Aldama e Ignacio Allende, en el corazón de Saltillo.

Alrededor del mediodía, se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona que se sentía mal en la mencionada plaza pública. El oficial de la caseta solicitó apoyo médico vía radio.

