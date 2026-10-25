Muere noqueado en pelea de box, en Saltillo
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Los hechos se registraron al interior de un anexo en la colonia Vistahermosa; aseguraron al “ganador”
Un hombre de 30 años perdió la vida luego de recibir un golpe durante una actividad recreativa organizada en un centro de rehabilitación. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, llegó sin signos vitales.
Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el Centro de Integración en la Lucha contra las Adicciones, ubicado en la avenida Oriente número 3336.
El fallecido fue identificado como Jonathan Alejandro N. quien participaba en las actividades recreativas que se organizan cada 15 días en el centro de rehabilitación.
De acuerdo con los primeros reportes, durante la jornada se realizó una pelea de box, la cual era observada a través de las cámaras de seguridad por la enfermera Claudia Anahí Ramírez.
En determinado momento, la trabajadora se percató de que varias personas habían formado un círculo, por lo que envió a otros asistentes del anexo para averiguar qué ocurría. Estos le informaron que Jonathan se encontraba convulsionando.
Posteriormente, otras personas le indicaron que el hombre había participado en una pelea de sparring, durante la cual recibió un golpe en la mandíbula y cayó al suelo desde su propia altura.
Tras el impacto, Jonathan comenzó a expulsar espuma por la boca y dejó de responder a los llamados de quienes intentaban auxiliarlo.
Ante la situación, la enfermera revisó sus signos vitales y solicitó apoyo para trasladarlo a una unidad médica. Varios hombres lo llevaron al área de urgencias del Hospital General de Saltillo, donde fue recibido por el médico Osvaldo Gaitán Guerra; sin embargo, fue declarado sin signos vitales.
Al hospital acudió personal de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes.
Durante la inspección, los agentes localizaron el cuerpo en el cubículo número 11, sobre una camilla metálica. A simple vista, no presentaba lesiones visibles.
Por disposición de las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa de la muerte.
La Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.