Muere operador tras volcadura de tractocamión en el Libramiento Norponiente

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Muere operador tras volcadura de tractocamión en el Libramiento Norponiente
    La vialidad estuvo paralizada por unas horas.

La víctima es originaria de San Luis Potosí

Un operador de tractocamión perdió la vida la tarde de este lunes luego de volcar la unidad que conducía sobre el Libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 7+700.

El reporte fue recibido por autoridades alrededor de las 17:24 horas, arribando al lugar elementos de la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones de seguridad a las 17:47 horas.

La víctima fue identificada como Francisco N., de 56 años, originario de San Luis Potosí. De acuerdo con el informe preliminar, el tractocamión perteneciente a la empresa Transportes Mon-ro circulaba con dirección de sur a norte cuando el conductor realizó una maniobra de adelantamiento en una vía de doble carril con línea central continua. Al intentar reincorporarse a su carril para evitar impactarse con un vehículo que circulaba en sentido contrario, perdió el control, chocó contra la barrera metálica y terminó volcando sobre su costado izquierdo.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Tras el accidente, el operador salió proyectado de la cabina, quedando sin vida entre el tractocamión y la caja seca, en un área de terracería contigua al acotamiento.

Paramédicos de Life Support acudieron al lugar de los hechos para la valoración del hombre, sin embrago poco pudieron hacer pues ya no contaba con signos vitales, por lo que confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Posteriormente Elementos de la Fiscalía General del Estado se dirigieron al sitio para posteriormente realizar las diligencias correspondientes. Al concluir los trabajos de peritaje se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

