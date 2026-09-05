Muere segundo lesionado por explosión de gas en fraccionamiento San Alberto, Saltillo

Luego de permanecer varios días hospitalizado, un trabajador que resultó gravemente lesionado durante la explosión registrada en una vivienda del fraccionamiento San Alberto, en Saltillo, perdió la vida a consecuencia de las severas quemaduras que sufrió en prácticamente todo el cuerpo. El fallecido fue identificado como Eduardo Anguiano, de 58 años, quien se desempeñaba como ayudante de una empresa gasera y se encontraba realizando labores de abastecimiento de un tanque estacionario cuando ocurrió el accidente.

Los hechos se registraron la mañana del pasado miércoles, alrededor de las 10:30 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Coyoacán y San Carlos, donde trabajadores de la empresa realizaban maniobras para suministrar gas. De acuerdo con los primeros reportes, durante el procedimiento se habría registrado una fuga de gas que alcanzó una fuente de ignición, aparentemente el bóiler de la vivienda, lo que habría provocado un flamazo y posteriormente una fuerte explosión. La emergencia movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron a tres personas con graves lesiones por quemaduras.

Entre los afectados se encontraba Eduardo Anguiano, quien presentó quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de la superficie corporal, además de afectaciones derivadas de la inhalación de gas. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado y requirió atención especializada. Con la muerte de Eduardo Anguiano, el saldo de la explosión aumentó a dos personas fallecidas, ya que el propietario de la vivienda, José Guadalupe González Ramos, de 66 años, también perdió la vida horas después del accidente debido a las graves quemaduras que sufrió. El otro trabajador lesionado, identificado como Gabriel Ramírez, operador de la pipa, también recibió atención médica tras resultar afectado por el flamazo.

Tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Anguiano, personal de la Fiscalía General del Estado fue informado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió la fuga de gas y determinar si existió alguna falla durante las maniobras de abastecimiento del tanque estacionario que derivaron en la explosión.