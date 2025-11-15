Muere transportista tras caer al vacío desde un puente en Los Chorros

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Muere transportista tras caer al vacío desde un puente en Los Chorros
    Elementos de emergencia aseguraron el área donde cayó el transportista en el kilómetro 219 de la carretera 57. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El hombre cayó al intentar descender del tractocamión para ayudar a limpiar la unidad, sin darse cuenta de que el vehículo había quedado detenido al borde de un puente

Una caída de más de 5 metros de altura terminó con la vida de un transportista la mañana de este sábado en la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, en el área conocida como Las Imágenes, a la altura del kilómetro 219.

De acuerdo con la información, Filiberto ¨N¨, operador de la unidad en la que viajaban, decidió junto con su acompañante detenerse para limpiar el vehículo antes de continuar el trayecto. Habían salido de la empresa Vitti, en Arteaga, alrededor de las 06:00 horas, y se estacionaron en ese punto para realizar la limpieza.

TE PUEDE INTERESAR: Se estrella contra luminaria y bloquea carriles en Ramos Arizpe

$!Personal de Bomberos y Protección Civil trabajó en la zona del arroyo, donde fue localizado el cuerpo del acompañante.
Personal de Bomberos y Protección Civil trabajó en la zona del arroyo, donde fue localizado el cuerpo del acompañante. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Sin embargo, al orillarse, el conductor no se percató de que estaban demasiado cerca de un puente situado a un costado de un arroyo, y su acompañante, Gerardo ¨N¨, de 55 años, tampoco advirtió el riesgo. Al abrir la puerta y descender del tractocamión, dio un paso al vacío, ya que no había pavimento, y cayó desde la altura mencionada. Los golpes que sufrió fueron fatales.

El operador, al ver lo ocurrido, corrió para auxiliarlo y lo encontró en la parte baja del puente. De inmediato llamó al 911 para solicitar apoyo. Al sitio acudió personal de la Policía Municipal de Arteaga, Bomberos, Protección Civil del municipio, así como elementos de Caminos y Puentes Federales.

$!Agentes de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes antes del levantamiento del cuerpo.
Agentes de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes antes del levantamiento del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El fallecimiento fue confirmado por los bomberos, quienes cubrieron el cuerpo con una manta azul y aseguraron el área en espera del arribo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes llegaron minutos después para tomar conocimiento de los hechos.

Tras concluir el peritaje y la recolección de indicios, se realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa exacta del deceso.

$!El tractocamión quedó detenido a un costado del puente en el tramo de Los Chorros, lugar donde ocurrió el accidente.
El tractocamión quedó detenido a un costado del puente en el tramo de Los Chorros, lugar donde ocurrió el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La empresa de transporte será la encargada de notificar a la familia de la víctima para que acudan a reclamar el cuerpo y realizar los servicios funerarios correspondientes.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Arteaga
Los Chorros

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?