Muere transportista tras caer al vacío desde un puente en Los Chorros

Una caída de más de 5 metros de altura terminó con la vida de un transportista la mañana de este sábado en la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, en el área conocida como Las Imágenes, a la altura del kilómetro 219. De acuerdo con la información, Filiberto ¨N¨, operador de la unidad en la que viajaban, decidió junto con su acompañante detenerse para limpiar el vehículo antes de continuar el trayecto. Habían salido de la empresa Vitti, en Arteaga, alrededor de las 06:00 horas, y se estacionaron en ese punto para realizar la limpieza.

Sin embargo, al orillarse, el conductor no se percató de que estaban demasiado cerca de un puente situado a un costado de un arroyo, y su acompañante, Gerardo ¨N¨, de 55 años, tampoco advirtió el riesgo. Al abrir la puerta y descender del tractocamión, dio un paso al vacío, ya que no había pavimento, y cayó desde la altura mencionada. Los golpes que sufrió fueron fatales. El operador, al ver lo ocurrido, corrió para auxiliarlo y lo encontró en la parte baja del puente. De inmediato llamó al 911 para solicitar apoyo. Al sitio acudió personal de la Policía Municipal de Arteaga, Bomberos, Protección Civil del municipio, así como elementos de Caminos y Puentes Federales.

El fallecimiento fue confirmado por los bomberos, quienes cubrieron el cuerpo con una manta azul y aseguraron el área en espera del arribo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes llegaron minutos después para tomar conocimiento de los hechos. Tras concluir el peritaje y la recolección de indicios, se realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa exacta del deceso.