Se estrella contra luminaria y bloquea carriles en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Se estrella contra luminaria y bloquea carriles en Ramos Arizpe
    El Renault Kwid quedó impactado contra una luminaria en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, bloqueando parcialmente los carriles. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El pasajero trasero fue valorado por paramédicos y trasladado a un hospital para descartar lesiones graves tras el accidente

Un accidente vehicular se registró la mañana de este viernes en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del cruce con el bulevar Las Torres, en los carriles con dirección de Saltillo a Monterrey, donde un automóvil compacto terminó impactando una luminaria.

El vehículo involucrado es un Renault Kwid, conducido minutos después de las 07:00 horas por Víctor ¨N¨, quien circulaba procedente de Saltillo hacia Monterrey, acompañado de compañeros de trabajo de la empresa Remo, ubicada en el parque industrial Kimberly.

TE PUEDE INTERESAR: Aparatoso choque de presunto policía Estatal derriba luminaria y señalamiento, al sur de Saltillo

$!Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron a un pasajero de 63 años, quien fue trasladado a un hospital.
Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe atendieron a un pasajero de 63 años, quien fue trasladado a un hospital. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del automóvil por causas aún no determinadas, lo que provocó que colisionara contra la estructura metálica del alumbrado público. Autoridades viales acudieron al lugar para asegurar la zona y realizar el levantamiento correspondiente.

$!El conductor del vehículo, acompañado de compañeros de trabajo, resultó ileso tras perder el control del Renault Kwid.
El conductor del vehículo, acompañado de compañeros de trabajo, resultó ileso tras perder el control del Renault Kwid. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En el vehículo viajaba también Efraín ¨N¨, de 63 años, quien se encontraba en la parte trasera. Fue atendido por paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes determinaron su traslado a un hospital para una valoración médica debido a las posibles lesiones.

El incidente provocó afectaciones temporales al tráfico en la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo y evaluar los daños en la luminaria impactada.

