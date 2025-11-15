Se estrella contra luminaria y bloquea carriles en Ramos Arizpe

Un accidente vehicular se registró la mañana de este viernes en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del cruce con el bulevar Las Torres, en los carriles con dirección de Saltillo a Monterrey, donde un automóvil compacto terminó impactando una luminaria.

El vehículo involucrado es un Renault Kwid, conducido minutos después de las 07:00 horas por Víctor ¨N¨, quien circulaba procedente de Saltillo hacia Monterrey, acompañado de compañeros de trabajo de la empresa Remo, ubicada en el parque industrial Kimberly.

