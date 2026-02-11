Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo

En Saltillo, sacar la basura fuera del horario establecido podría derivar en una sanción de hasta 5 mil pesos, advirtió el director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, al señalar que la práctica persiste en distintos sectores de la ciudad.

“Sí tenemos problemas con frecuencia de gente que lo hace así”, reconoció el funcionario, aunque precisó que en Zona Centro es donde más se ha detectado la falta, por la dinámica comercial de la zona.

Explicó que en el primer cuadro el servicio de recolección pasa tres veces al día, los siete días de la semana.

“En el centro de la ciudad, se recoge tres veces al día. El camión de la basura pasa los 7 días de la semana.”, dijo el funcionario municipal.

Comentó que algunos restaurantes y bares cierran alrededor de las 2:00 de la mañana y sacan los residuos después de que el camión ya realizó el último recorrido nocturno. “El camión ya pasó a las 9 de la noche y ya no vuelve a pasar hasta las 6 de la mañana”, agregó.

En cuanto a las multas confirmó la sanción. “Sí, hay una sanción de 5 mil pesos”, dijo. Soberón recordó que la basura debe colocarse en la vía pública como máximo dos horas antes del paso del camión recolector y afirmó que el servicio es constante, aunque en ocasiones puede haber ligeros desfases por fallas mecánicas en las unidades.