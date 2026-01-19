Multas ambientales en Saltillo costarán hasta 176 mil pesos tras actualización de la UMA
La actualización del valor y la Ley de Ingresos de Saltillo para este 2026 elevan hasta en 400 por ciento algunas sanciones ambientales en Saltillo, respecto al año anterior
Las multas y sanciones ambientales en Saltillo alcanzarán casi los 176 mil pesos este año, luego de darse a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y sobre todo el endurecimiento en este tipo de penas.
El pasado 8 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el nuevo valor de la UMA, el cual es utilizado para establecer las multas. Además, se suma a lo establecido en la Ley de Ingresos municipal, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 15 de diciembre, la cual incorpora nuevas faltas y establece aumentos en diversas sanciones en materia ambiental.
En 2025, la UMA diaria tuvo un valor de 113.14 pesos, mientras que para 2026 se fijó en 117.31 pesos, lo que representa un incremento de 3.69 por ciento. Con esta actualización, todas las multas calculadas con base en dicha unidad se ajustaron de manera automática.
Entre las sanciones con mayor incremento se encuentra la correspondiente a tirar basura o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares, carreteras o en sitios expresamente prohibidos, cuya multa máxima quedó establecida en 400 UMAs, equivalente a 46 mil 924 pesos en 2026.
En el caso de las conductas relacionadas con incendios, la normativa distingue distintos niveles de gravedad. Provocar incendios por falta de previsión, de manera accidental o realizar quemas en lotes baldíos puede ser sancionado hasta con mil UMAs, lo que equivale a 117 mil 310 pesos. Cuando estas acciones representan un riesgo directo para la seguridad colectiva o afectan bienes del dominio público, la sanción puede alcanzar hasta mil 500 UMAs, es decir, 175 mil 965 pesos, la multa ambiental más alta contemplada.
La nueva Ley de Ingresos también incorporó sanciones para conductas que anteriormente no estaban tipificadas, como arrojar basura u objetos desde un vehículo en la vía pública o en lugares no autorizados, cuya multa máxima es de 50 UMAs, equivalente a 5 mil 866 pesos.
En materia de limpieza urbana, tirar basura en la vía pública, no mantener aseado el frente de viviendas o establecimientos, sacar residuos fuera del horario establecido o no conservar limpias las áreas ocupadas por comercios puede sancionarse hasta con 50 UMAs (5 mil 866 pesos). En tanto, los establecimientos comerciales podrían enfrentar multas de hasta 20 UMAs (2 mil 262.80 pesos) por incumplir estas disposiciones.
De manera excepcional, el depósito de escombro en la vía pública o en sitios no autorizados puede sancionarse hasta con 200 UMAs, lo que en 2026 equivale a 23 mil 462 pesos, dependiendo de la magnitud o gravedad de la falta.