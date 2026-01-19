Multas ambientales en Saltillo costarán hasta 176 mil pesos tras actualización de la UMA

Las multas y sanciones ambientales en Saltillo alcanzarán casi los 176 mil pesos este año, luego de darse a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y sobre todo el endurecimiento en este tipo de penas.

El pasado 8 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el nuevo valor de la UMA, el cual es utilizado para establecer las multas. Además, se suma a lo establecido en la Ley de Ingresos municipal, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 15 de diciembre, la cual incorpora nuevas faltas y establece aumentos en diversas sanciones en materia ambiental.

En 2025, la UMA diaria tuvo un valor de 113.14 pesos, mientras que para 2026 se fijó en 117.31 pesos, lo que representa un incremento de 3.69 por ciento. Con esta actualización, todas las multas calculadas con base en dicha unidad se ajustaron de manera automática.

Entre las sanciones con mayor incremento se encuentra la correspondiente a tirar basura o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares, carreteras o en sitios expresamente prohibidos, cuya multa máxima quedó establecida en 400 UMAs, equivalente a 46 mil 924 pesos en 2026.