Mundial de Fútbol dispara ocupación hotelera en Saltillo hasta un 15%

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    Mundial de Fútbol dispara ocupación hotelera en Saltillo hasta un 15%
    La coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Nuevo León busca posicionar a Saltillo como alternativa de hospedaje y turismo para aficionados. ESPECIAL

La cercanía con Monterrey impulsa el turismo local; proyectan tours complementarios y presencia en el Fan Fest regio

La proximidad de la Copa Mundial de Futbol ha comenzado a generar un impacto positivo en el sector turístico de Saltillo, reflejado en un incremento del 15% en la ocupación hotelera de la ciudad gracias a su conectividad con Monterrey.

El alcalde Javier Díaz González informó este lunes que el municipio ya trabaja en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Nuevo León para capitalizar el flujo de aficionados nacionales y extranjeros.

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“Respecto a la proximidad del Mundial, la ocupación hotelera ha empezado a repuntar debido a la cercanía con Monterrey”, declaró el munícipe saltillense durante la entrevista concedida por la mañana a los medios de comunicación.

Díaz González explicó que la estrategia conjunta busca atraer a los turistas hospedados en la región.

“Se está trabajando en vinculación con la OCV de Nuevo León para ofrecer tours complementarios en Saltillo”, adelantó la autoridad municipal.

Además de los recorridos turísticos y culturales, la capital de Coahuila tendrá una proyección directa en el epicentro de las celebraciones mundialistas.

“Se instalará un stand en el Fan Fest de Monterrey”, confirmó el alcalde.

Los indicadores hoteleros ya muestran mediciones positivas de cara a la justa internacional.

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“El repunte reportado a principios de la semana pasada era de alrededor del 15% comparado con un año normal”, especificó el presidente municipal.

Con este plan integral, Saltillo busca consolidarse como un destino complementario de hospedaje, gastronomía y cultura para los miles de visitantes que arribarán al norte del país con motivo del evento futbolístico.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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