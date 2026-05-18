Mundial de Fútbol dispara ocupación hotelera en Saltillo hasta un 15%

El alcalde Javier Díaz González informó este lunes que el municipio ya trabaja en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Nuevo León para capitalizar el flujo de aficionados nacionales y extranjeros.

La proximidad de la Copa Mundial de Futbol ha comenzado a generar un impacto positivo en el sector turístico de Saltillo , reflejado en un incremento del 15% en la ocupación hotelera de la ciudad gracias a su conectividad con Monterrey.

“Respecto a la proximidad del Mundial, la ocupación hotelera ha empezado a repuntar debido a la cercanía con Monterrey”, declaró el munícipe saltillense durante la entrevista concedida por la mañana a los medios de comunicación.

Díaz González explicó que la estrategia conjunta busca atraer a los turistas hospedados en la región.

“Se está trabajando en vinculación con la OCV de Nuevo León para ofrecer tours complementarios en Saltillo”, adelantó la autoridad municipal.

Además de los recorridos turísticos y culturales, la capital de Coahuila tendrá una proyección directa en el epicentro de las celebraciones mundialistas.

“Se instalará un stand en el Fan Fest de Monterrey”, confirmó el alcalde.

Los indicadores hoteleros ya muestran mediciones positivas de cara a la justa internacional.