Municipio insiste: no habrá tala ni construcciones nuevas en la Alameda Zaragoza de Saltillo

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Municipio insiste: no habrá tala ni construcciones nuevas en la Alameda Zaragoza de Saltillo
    El funcionario agregó que las acciones previstas se enfocan en mejorar iluminación, baños, juegos y mobiliario urbano. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El titular de Distrito Centro, Roberto Rojas, reiteró que la rehabilitación de la Alameda Zaragoza no contempla retiro de árboles ni modificaciones al trazo original, y que el proyecto continúa en etapa de diagnóstico

En Saltillo, el titular de Distrito Centro, Roberto Rojas, informó que la propuesta de rehabilitación de la Alameda Zaragoza permanece en fase de consulta ciudadana. Aseguró que se han recabado más de 4 mil opiniones a través de la plataforma municipal.

“Ahorita está en etapa de diagnóstico de lo que querían los ciudadanos. Se entrevistaron más de 4 mil personas y todavía pueden participar en la página de Artillero Gobierno”, dijo.

Rojas afirmó que el proyecto no incluye tala de árboles ni nuevas edificaciones. Negó la posibilidad sobre una concha acústica o un restaurante dentro del parque. “Que la gente esté tranquila, que se van a respetar los árboles, se va a respetar lo histórico. Es mentira lo que se dice de que va a haber una concha acústica o un restaurante dentro de ahí”, comentó.

El funcionario agregó que las acciones previstas se enfocan en mejorar iluminación, baños, juegos y mobiliario urbano, con el propósito de conservar los elementos representativos del espacio.

Cuestionado sobre la desconfianza ciudadana derivada de obras realizadas por gobiernos anteriores, Rojas respondió que la actual administración busca demostrar con hechos que el proyecto será distinto.

“Creo que hay que ver lo que ha hecho el alcalde Javier Díaz en el centro histórico en tema de rescate. Por ejemplo la vivienda abandonada, el tema de embellecimiento de fachadas, mejora de banquetas. Con todo esto, estamos tratando de respetar el centro histórico”, dijo.

“Tal vez en otros momentos los proyectos a la gente no les hayan gustado; esta vez se consultó a más de 4 000 personas y no se va a destruir nada ambiental”, concluyó el funcionario.

