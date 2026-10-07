Museo del Desierto prepara su Noche de Linternas para el 30 de octubre

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    Museo del Desierto prepara su Noche de Linternas para el 30 de octubre
    Los asistentes podrán acudir disfrazados y deberán llevar su propia linterna para participar en el recorrido. ESPECIAL

La actividad está dirigida principalmente a familias y niños

El Museo del Desierto se prepara para recibir el 30 de octubre su tradicional Noche de Linternas, una actividad nocturna dirigida a familias que podrán recorrer las instalaciones con disfraces y linternas.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de catrinas cantantes, sorpresas y dulces para los niños, además de realizar un recorrido nocturno entre las exhibiciones del museo.

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El costo de entrada será de 165 pesos por persona, mientras que los niños de 0 a 2 años tendrán acceso gratuito.

El museo informó que los boletos deberán adquirirse con anticipación en taquilla, ya que no habrá venta el día del evento. La taquilla opera de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Al momento de comprar el boleto, los asistentes deberán seleccionar el horario de recorrido, debido a que el acceso estará sujeto al horario elegido.

Los recorridos comenzarán cada 10 minutos, de las 18:00 a las 00:00 horas, y tendrán una duración aproximada de una hora con 20 minutos.

Para facilitar el acceso, el museo recomienda llegar 10 minutos antes del horario seleccionado y recuerda que los boletos serán válidos únicamente dentro del periodo elegido.

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Como parte de la dinámica, los asistentes deberán acudir disfrazados y llevar su propia linterna.

El museo advirtió que el cupo será limitado, por lo que recomendó adquirir los boletos con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia nocturna.´

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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