Museo del Desierto prepara su Noche de Linternas para el 30 de octubre

El Museo del Desierto se prepara para recibir el 30 de octubre su tradicional Noche de Linternas, una actividad nocturna dirigida a familias que podrán recorrer las instalaciones con disfraces y linternas. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de catrinas cantantes, sorpresas y dulces para los niños, además de realizar un recorrido nocturno entre las exhibiciones del museo.

El costo de entrada será de 165 pesos por persona, mientras que los niños de 0 a 2 años tendrán acceso gratuito. El museo informó que los boletos deberán adquirirse con anticipación en taquilla, ya que no habrá venta el día del evento. La taquilla opera de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. Al momento de comprar el boleto, los asistentes deberán seleccionar el horario de recorrido, debido a que el acceso estará sujeto al horario elegido.

Los recorridos comenzarán cada 10 minutos, de las 18:00 a las 00:00 horas, y tendrán una duración aproximada de una hora con 20 minutos. Para facilitar el acceso, el museo recomienda llegar 10 minutos antes del horario seleccionado y recuerda que los boletos serán válidos únicamente dentro del periodo elegido.

Como parte de la dinámica, los asistentes deberán acudir disfrazados y llevar su propia linterna. El museo advirtió que el cupo será limitado, por lo que recomendó adquirir los boletos con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia nocturna.´

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