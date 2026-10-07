Museo del Desierto prepara su Noche de Linternas para el 30 de octubre
La actividad está dirigida principalmente a familias y niños
El Museo del Desierto se prepara para recibir el 30 de octubre su tradicional Noche de Linternas, una actividad nocturna dirigida a familias que podrán recorrer las instalaciones con disfraces y linternas.
Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de catrinas cantantes, sorpresas y dulces para los niños, además de realizar un recorrido nocturno entre las exhibiciones del museo.
El costo de entrada será de 165 pesos por persona, mientras que los niños de 0 a 2 años tendrán acceso gratuito.
El museo informó que los boletos deberán adquirirse con anticipación en taquilla, ya que no habrá venta el día del evento. La taquilla opera de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
Al momento de comprar el boleto, los asistentes deberán seleccionar el horario de recorrido, debido a que el acceso estará sujeto al horario elegido.
Los recorridos comenzarán cada 10 minutos, de las 18:00 a las 00:00 horas, y tendrán una duración aproximada de una hora con 20 minutos.
Para facilitar el acceso, el museo recomienda llegar 10 minutos antes del horario seleccionado y recuerda que los boletos serán válidos únicamente dentro del periodo elegido.
Como parte de la dinámica, los asistentes deberán acudir disfrazados y llevar su propia linterna.
El museo advirtió que el cupo será limitado, por lo que recomendó adquirir los boletos con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia nocturna.´