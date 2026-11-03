Música y tradición llenan las escalinatas de Santa Anita, en Saltillo

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, los asistentes apreciaron la ofrenda y presenciaron la presentación de “Xantolo en Saltillo”, a cargo del Trío Huasteco de la Orquesta de Cámara de Saltillo, bajo la dirección de Alejandro Sariñana.

Cientos de familias saltillenses acudieron a las escalinatas del Barrio de Santa Anita para visitar el Altar Monumental y disfrutar de diversas actividades musicales como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026.

En la misma sede se realizó el concierto “Ofrenda musical desde el Mictlán: ecos de los compositores de antaño”, con la participación de alumnos y maestros del Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas.

La programación del festival también incluyó el concierto “Al son del Mictlán: mariachi, memoria y canto”, que reunió al tenor Abel Rasa y al Mariachi Saltillo 2000 en la Plaza San Francisco.

Además, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó el libro “Un largo adiós que no se acaba”, del escritor Alfredo Loera, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

La presentación editorial estuvo a cargo de Luly Fuentes y del propio autor, quienes compartieron con los asistentes esta obra como parte de las actividades culturales del Festival Ánimas del Desierto 2026, impulsado por el alcalde Javier Díaz González.