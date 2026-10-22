Necropsia arroja derrame cerebral; continúa análisis de muerte de niña de un año en Saltillo

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    Necropsia arroja derrame cerebral; continúa análisis de muerte de niña de un año en Saltillo
    La menor falleció víctima de un derrame cerebral el pasado martes en el Hospital Materno Infantil. CORTESÍA

Los padres de la menor siguen a disposición del MP para aclarar el por qué la menor presenta el golpe en la cabeza

La Fiscalía General del Estado dio a conocer avances sobre el caso de la menor de un año y 23 días de nacida, que recientemente falleció en el Hospital Materno Infantil de Saltillo aparentemente por causas de violencia.

Fue el pasado martes, cuando las autoridades tuvieron conocimiento del fallecimiento de la pequeña Darleth “N”, quien cinco días atrás había sido ingresada al área de urgencias por un golpe en la cabeza.

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Pese a las maniobras que los médicos realizaron a lo largo del internamiento, la menor falleció durante las primeras horas de la madrugada del pasado martes cuando en el dictámen médico agregaron que la menor tenía otras lesiones aparentemente causadas en su cuerpo.

Durante las entrevistas con la familia, la madre Jessenia “N”, de 17 años, informó que el golpe había sido producto de un accidente, sin embargo, más tarde involucró a su pareja Brayan “N”, de 16 años, señalándolo de haber ocasionado la lesión.

Los resultados de la necropsia de Darleth, de acuerdo con la autoridad, arrojaron que la menor murió a causa de un derrame cerebral, sin embargo, todavía se encuentran analizando si se trata de un caso de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han actualizado sobre el estatus de los menores quienes durante las primeras horas de ese mismo martes quedaron a disposición del ministerio público para esclarecer la situación.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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