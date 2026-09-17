Negocios del Centro Histórico de Saltillo se suman al Día Mundial Sin Automóvil para incentivar movilidad alternativa

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    Negocios del Centro Histórico de Saltillo se suman al Día Mundial Sin Automóvil para incentivar movilidad alternativa
    La dinámica surge como una manera de incentivar a la población a utilizar otros medios de transporte frente a la llamada “cultura carrocentrista”. HÉCTOR GARCÍA

Comercios ofrecerán promociones a quienes lleguen en bicicleta o scooter el 22 de septiembre, en una dinámica que busca generar conciencia sobre otras formas de desplazarse por la ciudad

Negocios de Saltillo se sumarán el próximo martes 22 de septiembre al Día Mundial Sin Automóvil con descuentos, promociones y bebidas gratuitas para quienes opten por realizar sus traslados en bicicleta o scooter, como una forma de incentivar el uso de alternativas al vehículo particular.

La dinámica forma parte de la Semana de la Movilidad Saltillo 2026 y retoma el propósito que dio origen a esta conmemoración: generar conciencia sobre los efectos ambientales, sociales y urbanos asociados con el uso intensivo del automóvil y promover otras maneras de desplazarse por las ciudades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/semana-de-la-movilidad-ya-esta-en-marcha-en-saltillo-estas-son-las-actividades-hasta-el-24-de-septiembre-BC23563534

Las primeras iniciativas de este tipo surgieron durante la década de 1990 en ciudades europeas y posteriormente se extendieron a otros países. Además de plantear una reducción temporal del tránsito vehicular, la fecha busca abrir la discusión sobre la contaminación, la seguridad vial, el espacio destinado a los automóviles y las posibilidades de caminar, utilizar la bicicleta o recurrir al transporte colectivo.

En Saltillo, los organizadores buscan trasladar esa reflexión a una acción cotidiana: dejar el automóvil para realizar un recorrido y obtener, a cambio, un incentivo en establecimientos que decidieron sumarse a la jornada.

NEGOCIOS SE SUMAN AL INCENTIVO

Para obtener los beneficios, los participantes deberán acudir en bicicleta o scooter a alguno de los negocios adheridos, publicar en una historia de Instagram su traslado, etiquetar a Movilidad Saltillo y al establecimiento visitado y mostrar la publicación al momento de ordenar.

Taberna El Cerdo de Babel ofrecerá una limonada o cerveza gratuita; Malasaña Taberna, una cerveza sin costo, y Casa Tiyahui, una bebida de la casa por cada pizza comprada.

$!La Taberna de El Cerdo de Babel (ubicado en Melchor Ocampo, antes de llegar a Allende) será uno de los establecimientos participantes.
La Taberna de El Cerdo de Babel (ubicado en Melchor Ocampo, antes de llegar a Allende) será uno de los establecimientos participantes. VANGUARDIA

Cafetería El Estanquillo tendrá una promoción de 2x1 para quienes lleguen en bicicleta, mientras que Cobalto Coffee & People ofrecerá bebidas a precio especial a quienes lleven una botella reutilizable.

Don Chilaquil aplicará un descuento de 10 por ciento en la cuenta y Café Vicio uno de 15 por ciento. Ánima Café y Té anunció un descuento de 10 por ciento del 23 al 27 de septiembre. Índigo Café Galería también aparece entre los establecimientos participantes.

Así, la participación de los comercios se integra a las actividades de la Semana de la Movilidad como un incentivo para experimentar, durante la jornada, formas de traslado distintas al automóvil y colocar en la conversación los hábitos cotidianos de movilidad en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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