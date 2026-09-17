Semana de la Movilidad ya está en marcha en Saltillo; estas son las actividades hasta el 24 de septiembre

Con exposiciones, recorridos, actividades recreativas y ejercicios en el espacio público arrancó este miércoles la Semana de la Movilidad 2026 en Saltillo, una iniciativa que reúne a distintos colectivos y organizaciones con una agenda que se extenderá hasta el próximo 24 de septiembre. Las primeras actividades se realizaron el miércoles 16 de septiembre con la exposición fotográfica “Mujeres en el Camino”, instalada en el puente peatonal del sector Camporredondo-Reforma-Walmart por Jigo y Casa del Migrante. La muestra aborda, a través de imágenes, las experiencias de mujeres migrantes, sus trayectos, anhelos, esperanzas y miedos.

También se llevó a cabo “Yoga en el Parque”, detrás del Hemiciclo a Benito Juárez, frente a Walmart Reforma. De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, la actividad planteó el uso del espacio urbano y una reflexión sobre las condiciones de accesibilidad y el diseño de la ciudad. Para este jueves 17 de septiembre está programada la entrega de equipo para ciclistas en la calle Allende, en la Plaza Nueva Tlaxcala, a partir de las 18:00 horas. La actividad es organizada por Trascender y Ruedas Rebeldes y busca proporcionar implementos a quienes utilizan la bicicleta para sus traslados. CAMINATAS, FOTOGRAFÍA Y PATINAJE La programación continuará este viernes 18 con una “Caminata poética para una comprensión colectiva del territorio”, organizada por RizomaLAB del Hábitat y el Frente por las 40 Horas Coahuila. El recorrido comenzará a las 17:00 horas en el Hospital General y avanzará por la calzada Antonio Narro. Los organizadores pidieron a los participantes llevar agua, bloqueador, calzado cerrado y paraguas. Para el sábado 19 está programada la actividad “Fotografía y presencia”, a las 17:00 horas en el parque Venustiano Carranza. La convocatoria señala que los participantes podrán llevar una cámara fotográfica o teléfono celular.

El domingo 20 se realizará una clase de patinaje a las 09:00 horas en la Ruta Recreativa, frente a Elektra, organizada por Un Roller Más. ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL SIN AUTO El martes 22 de septiembre se realizará una caminata arquitectónica por el Centro de Saltillo, que partirá a las 18:00 horas del Templo de San Juan Nepomuceno y estará a cargo de Hárida Arquitectura y Restauración. Ese mismo día, con motivo del Día Mundial Sin Auto, la programación contempla promociones en distintos establecimientos para quienes lleguen en bicicleta, utilicen transporte público, suban una historia o publicación y etiqueten al negocio y a los organizadores.

Para el miércoles 23 está previsto un taller de hula hula y pelotas, a las 17:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala, organizado por Nehua Circus y Roch Olivas. La agenda contempla para el jueves 24 un encuentro entre autoridades y sociedad civil, previsto a las 10:00 horas en modalidad virtual. De acuerdo con el programa difundido, los participantes permanecen pendientes de confirmación. Además, desde este jueves 17 está contemplada en Sabinas la entrega de fanzines “Re-Escucha y Liga Peatonal”, a cargo de Marcela Guzmán, en Pepe’s Coffee de Casa Cultural Manchego.

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