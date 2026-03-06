Niños de Saltillo participan en taller creativo Mekanix con temática deportiva

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Niños de Saltillo participan en taller creativo Mekanix con temática deportiva
    Los participantes eligieron crear una figura de jaguar, inspirada en la mascota de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026. CORTESÍA

La actividad es impartida por el ingeniero en mecatrónica Francisco Leza García

Como parte de las actividades que se realizan en la red de Centros Comunitarios de Saltillo, en el Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata dio inicio el curso-taller de cartonería con mecanismos de movimiento, denominado “Mekanix”, con una destacada participación de niñas y niños.

La actividad es impartida por el ingeniero en mecatrónica Francisco Leza García y contó con la asistencia de menores provenientes de las colonias Emiliano Zapata, El Toreo y San Ángel.

TE PUEDE INTERESAR: Atiende Gobierno de Saltillo colonias Morelos y Miguel Hidalgo con jornadas de limpieza

Durante la primera sesión, los participantes eligieron crear una figura de jaguar, inspirada en una de las mascotas de la próxima Copa Mundial de Fútbol que se celebrará este año en México, Estados Unidos y Canadá.

El instructor explicó que el objetivo del taller es enseñar a la niñez los principios básicos del dibujo, el uso del papel y cartón, así como la aplicación de pintura y pegamentos, con la finalidad de construir la figura seleccionada.

$!El objetivo del taller es enseñar principios básicos de dibujo, uso de papel y cartón, pintura y pegamento.
El objetivo del taller es enseñar principios básicos de dibujo, uso de papel y cartón, pintura y pegamento. CORTESÍA

El curso-taller Mekanix se desarrollará en varias sesiones programadas los miércoles y jueves de marzo, en un horario de 16:00 a 17:00 horas, en el Centro Comunitario Emiliano Zapata.

Finalmente, se informó que se trata de un taller creativo y divertido, ubicado en la Zona de Paz del centro comunitario, bajo la coordinación de Erika Romero, con la intención de sumar a más niñas y niños a un programa que busca despertar nuevas habilidades y fomentar la creatividad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?