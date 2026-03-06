Niños de Saltillo participan en taller creativo Mekanix con temática deportiva

Como parte de las actividades que se realizan en la red de Centros Comunitarios de Saltillo, en el Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata dio inicio el curso-taller de cartonería con mecanismos de movimiento, denominado “Mekanix”, con una destacada participación de niñas y niños.

La actividad es impartida por el ingeniero en mecatrónica Francisco Leza García y contó con la asistencia de menores provenientes de las colonias Emiliano Zapata, El Toreo y San Ángel.

Durante la primera sesión, los participantes eligieron crear una figura de jaguar, inspirada en una de las mascotas de la próxima Copa Mundial de Fútbol que se celebrará este año en México, Estados Unidos y Canadá.

El instructor explicó que el objetivo del taller es enseñar a la niñez los principios básicos del dibujo, el uso del papel y cartón, así como la aplicación de pintura y pegamentos, con la finalidad de construir la figura seleccionada.