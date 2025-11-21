No lo olvides, este domingo 23 de noviembre es el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Saltillo

La Junta Municipal de Reclutamiento informó que este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional para Jóvenes Conscriptos Clase 2007 y Remisos, actividad indispensable para la obtención de la Cartilla Militar.

El evento se realizará en el Biblioparque Norte, ubicado sobre el bulevar Isidro López Zertuche en el fraccionamiento Brisas Poniente, a partir de las 8:00 de la mañana.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Realizan este domingo el Sorteo del Servicio Militar Nacional

Claudio Francisco Ollervides Esqueda, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, recordó que es indispensable que los asistentes acudan personalmente y respeten los protocolos establecidos, ya que el trámite es individual y obligatorio para todos los mexicanos varones de 18 años.

Explicó que durante el sorteo se definirán las modalidades en que los jóvenes cumplirán con su obligación militar. Quienes obtengan bola negra quedarán exentos de participar en las actividades del Servicio Militar, mientras que aquellos que saquen bola blanca deberán integrarse a las sesiones sabatinas de adiestramiento y capacitación.

“El Servicio Militar Nacional es una obligación establecida por la Constitución, en el que los jóvenes deben cumplir con actividades de capacitación y adiestramiento militar y estar preparados en caso de ser necesario”, destacó.

La Junta Municipal de Reclutamiento llamó a los conscriptos a presentarse puntualmente y llevar consigo los documentos previamente solicitados durante el proceso de inscripción para evitar contratiempos.