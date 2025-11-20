Saltillo: Realizan este domingo el Sorteo del Servicio Militar Nacional

El Gobierno Municipal de Saltillo convocó a los jóvenes conscriptos Clase 2007 y remisos a participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, que se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre en las instalaciones del Biblioparque Norte, ubicado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en el fraccionamiento Brisas Poniente.

La Junta Municipal de Reclutamiento informó que la cita es a las 8:00 de la mañana y que deberán presentarse únicamente los interesados, siguiendo los protocolos establecidos por la dependencia.

Claudio Francisco Ollervides Esqueda, titular de la Junta, señaló que el sorteo es un requisito indispensable para la obtención de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento obligatorio para los hombres mexicanos al cumplir la mayoría de edad.

Explicó que el mecanismo del sorteo determina la modalidad de cumplimiento del servicio: quienes obtengan bola negra quedarán exentos, mientras que quienes saquen bola blanca deberán participar en las actividades sabatinas correspondientes al adiestramiento militar.

“El Servicio Militar Nacional es una obligación constitucional en la que los jóvenes reciben capacitación y preparación militar para estar listos en caso de ser necesario”, sostuvo Ollervides Esqueda.

Las autoridades exhortaron a los conscriptos a acudir en tiempo y forma para cumplir con el proceso y avanzar en la entrega de su documento oficial.