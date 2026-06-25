¡No lo olvides! Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados en el FUTFEST 2026

El Presidente Municipal destacó que la visita del exfutbolista brasileño será uno de los momentos más importantes del festival, que se ha convertido en un espacio de convivencia familiar en la capital coahuilense.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , invitó a las familias saltillenses y visitantes a formar parte del FUTFEST Saltillo 2026, evento que este sábado 27 de junio contará con la presencia de Roberto Carlos, una de las máximas figuras del fútbol internacional.

“Queremos que sea un día de fiesta, donde una de las máximas estrellas, el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol, pueda estar pisando tierras saltillenses, y qué mejor que en el FUTFEST, que ha sido todo un éxito en la capital de Coahuila”, expresó Díaz González.

El alcalde informó que Roberto Carlos arribará al FUTFEST Saltillo 2026 alrededor de las 4:00 de la tarde en las instalaciones del Biblioparque Norte, donde realizará un recorrido y participará en diversas actividades con las y los asistentes.

“Estará haciendo un recorrido para convivir con las y los saltillenses y vamos a tener diferentes actividades y dinámicas con el exfutbolista; será una gran experiencia”, señaló.

Díaz González exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y llegar con anticipación al evento, con el objetivo de disfrutar de una mejor experiencia durante la jornada.

El FUTFEST Saltillo 2026 cuenta con un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma tickettogo.com.mx. Los boletos también se encuentran disponibles en las sucursales de JR Sombreros.