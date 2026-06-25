FutFest supera expectativas, tuvimos que habilitar espacios adicionales: Alcalde de Saltillo

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    FutFest supera expectativas, tuvimos que habilitar espacios adicionales: Alcalde de Saltillo
    El Gobierno Municipal habilitó espacios adicionales para que más personas pudieran seguir los partidos. CORTESÍA

La capacidad inicial de la velaria y la pantalla principal fue insuficiente debido a la afluencia de público.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó el impacto positivo del FutFest, al señalar que el evento deportivo y recreativo ha registrado una alta afluencia de asistentes y se ha desarrollado en un ambiente completamente familiar, lo que ha llevado al Gobierno Municipal a ampliar la infraestructura para los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

“Ha sido todo un éxito el FutFest. Se vive un ambiente 100 por ciento familiar, tanto para las y los saltillenses como para los visitantes. La capacidad que teníamos bajo la velaria y frente a la pantalla no fue suficiente, por lo que tuvimos que habilitar espacios adicionales en el campo para que más personas pudieran disfrutar de los partidos”, expresó el edil.

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Díaz González subrayó que las condiciones de seguridad que prevalecen en la región Sureste de Coahuila han sido fundamentales para la realización de este tipo de eventos masivos.

“Este tipo de actividades pueden llevarse a cabo en Saltillo gracias a la tranquilidad y la seguridad que tenemos. Eso permite que las familias salgan a convivir y disfruten de eventos recreativos de gran convocatoria”, afirmó.

Asimismo, informó que las actividades del Fut Fest continuarán hasta el próximo 19 de julio, con diversas dinámicas y eventos para los asistentes.

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El alcalde también anunció la visita de una figura histórica del fútbol internacional, programada para este fin de semana en la capital coahuilense.

“El sábado recibiremos a la gran estrella Roberto Carlos. Estará llegando alrededor de las 4:00 o 4:30 de la tarde al FutFest para participar en una presentación especial. Es un orgullo que una de las máximas figuras del fútbol mundial visite Saltillo y conviva con la afición”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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