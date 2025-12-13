Noches de Museo despiden el año con música y danza en el Museo de Arte Taurino

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo invierte más de mil millones de pesos en seguridad en el primer año de gobierno

Saltillenses y visitantes participaron en la última edición del programa Noches de Museo, realizada en el Museo de Arte Taurino, iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal de Saltillo a través de la Dirección de Turismo, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, la Universidad Autónoma de Coahuila y museos de la ciudad.

Durante la tarde-noche, las y los asistentes realizaron recorridos por el recinto, disfrutando de una experiencia cultural distinta, diseñada para ampliar el acceso a los museos y fomentar la convivencia en torno al patrimonio artístico y cultural de la capital coahuilense.

La directora de Turismo, Lydia González Rodríguez, explicó que el objetivo de Noches de Museo es generar espacios que permitan a la ciudadanía y a los visitantes experimentar la riqueza cultural de Saltillo desde una perspectiva diferente, especialmente para quienes no pueden acudir a estos espacios en horarios tradicionales.

“Recordemos que hay muchas personas que por sus horarios laborales no se pueden permitir el disfrute de las artes y de la cultura, lo que además nos permite acercar a un público más diverso a nuestros museos”, expresó.

González Rodríguez destacó que a lo largo del año el programa se llevó a cabo en diversos recintos, entre ellos Casa Purcell, el Museo del Sarape, el Museo de los Presidentes Coahuilenses, el Museo de la Revolución y el Museo de Arte Taurino, consolidándose como una estrategia de promoción cultural y turística.

En esta última edición se contó con la participación del ensamble de guitarras de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como de la academia de danza Soto Flamenco, quienes ofrecieron presentaciones artísticas que complementaron el recorrido por el museo.

En ediciones anteriores, Noches de Museo incluyó actividades como visitas guiadas temáticas, conciertos, proyecciones de películas, talleres, presentaciones de libros y otros eventos especiales, que enriquecieron la experiencia del público y fortalecieron el vínculo de la comunidad con sus museos.